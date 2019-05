Sarri? Per gli inglesi è come Vasco Rossi: piace solo in Italia

Sarri? Per gli inglesi è come Vasco Rossi: piace solo in Italia

Per me oggi è il più bravo, ma oggi i calciatori sono aziende e ognuno pensa a se stesso: non lo seguivano più

Non possiamo metterci a discuterlo. Anche se non tutti i giocatori lo seguono: con Messi ci è riuscito, con Ibrahimovic no. E ora al Manchester City non ha un fuoriclasse assoluto, questo gli facilita la didattica

Sarri usa solamente 12-13 giocatori della rosa. Ma se una cosa del genere la fai alla Juve ti scoppia lo spogliatoio in mano dopo un mese. E comunque Sarri è la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps. E comunque io credo che la Juventus vincerebbe lo Scudetto anche con Andrea Agnelli in panchina

Come sarebbe il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Juventus ? A questa domanda ha provato a rispondere Gigi Maifredi, ex allenatore dei bianconeri che è stato intervistato da La Repubblica:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK