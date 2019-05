Il tecnico è arrivato alla sua ultima gara con i giallorossi così come l'iconico capitano: "Daniele ha sempre dato il 100%, merita la standing ovation di tutto l'Olimpico. A chi verrà dopo di me auguro il meglio."

La Roma si prepara ad archiviare la Serie A 2018/2019 con una gara, quella che la vedrà impegnata contro il Parma, che andrà giocata al meglio per numerosi motivi: se infatti una vittoria con un gran numero di gol di scarto servirebbe a mantenere viva la speranza per una qualificazione in Champions League quasi impossibile, i giallorossi vorranno comunque onorare al meglio Daniele De Rossi, giunto alla 616esima e ultima presenza con il club di cui ha scritto la storia e pronto a salutare l'Olimpico.

Un addio quello di De Rossi, materializzatosi all'improvviso la mattina del 14 maggio, quando la Roma ha annunciato che il contratto in scadenza del centrocampista classe 1983 non sarebbe stato rinnovato: pochi giorni dopo lo 0-0 con il Sassuolo ha sancito la quasi certo esclusione della società capitolina dalla prossima Champions League, una sentenza quasi definitiva che soltanto un'incredibile serie di combinazioni potrebbe cambiare. Sconfiggere il Parma con almeno 5 gol di scarto, sperare nelle contemporanee sconfitte di Inter e Milan, in un passo falso dell'Atalanta di Gasperini, il tecnico che con ogni probabilità sarà chiamato sulla panchina giallorossa in vista della prossima stagione.

Ripartirà da lui, la Roma, archiviando Daniele De Rossi e il traghettatore Claudio Ranieri, tecnico a tempo chiamato a inizio marzo per sostituire Di Francesco: come il capitano, anche l'allenatore saluterà, consapevole di aver dato il massimo per ribaltare una situazione che verso metà stagione era diventata disastrosa. Nella conferenza stampa che precede la sfida contro il Parma Ranieri racconta di non avere rimpianti, di aver sempre saputo che il suo destino sarebbe stato quello di chiudere a giugno. Ma anche di non essersi immaginato che sarebbe stato lo stesso per De Rossi, e che per questo la gara contro il Parma andrà onorata al meglio.

Claudio Ranieri, tecnico della Roma dall'8 marzo 2019: aveva già guidato i giallorossi, suo club del cuore, dal 2009 al 2011.

Roma, Ranieri saluta: "Nessun rammarico, sapevo che sarebbe finita quando ho firmato"

Non tanto per inseguire una Champions League che, onestamente, è già sfumata, quanto per salutare un uomo che ha donato l'intera carriera alla Roma e che merita un saluto speciale, 90 minuti di festa, l'abbraccio di tutto lo stadio Olimpico che per ben 17 stagioni lo ha visto protagonista indiscusso della storia giallorossa. Inutile chiedergli dunque se Daniele De Rossi, dopo aver passato i 90 minuti della sfida con il Sassuolo in panchina, scenderà in campo contro il Parma: la risposta è scontata.

Daniele giocherà dal primo minuto, entrerà in campo con la sua fascia e penso che meriti la standing ovation di tutto lo stadio. Mi auguro che troverà l'atmosfera che merita, uno stadio colmo di amore per lui, un premio per tutto l'amore che ha dato alla Roma. Dovrà essere una grande festa, e lui dovrà fare una grande partita. Ci tengo io, figuriamoci lui.

Ranieri è molto legato a De Rossi, e spiega perché.

Riesce a mettere in campo la passione per la maglia, che sia quella dell'Italia o quella della Roma, si vede che ha sempre voglia di fare il massimo. Questo non vuol dire che giochi sempre bene, ma che cerca di dare sempre il 100%. Un calciatore così andrà sempre apprezzato, inoltre è un punto di riferimento per lo spogliatoio, ha carattere, i compagni sanno di potersi appoggiare a lui.

Eppure, nonostante tutte queste qualità, la Roma da giugno ne farà a meno. Una mossa che ha sorpreso Ranieri, che era consapevole del fatto che la sua avventura a giugno si sarebbe conclusa ma non quella di Daniele.

Non avrei mai immaginato che la sua esperienza alla Roma fosse giunta al termine. Per me, come per lui, saperlo è stato un fulmine a ciel sereno. Questa squadra l'ho sentita mia giorno per giorno, ho cercato di incidere su morale e autostima e credo che dal punto di vista difensivo abbiamo fatto un bel lavoro. Tutti hanno dato il massimo, nessuno mi ha deluso, dico solo che Schick ha grandissime qualità e gli ho detto che mi spiacerebbe riuscisse a farle emergere soltanto a 28 anni. Spero che rimanga e mi dimostri che ho ragione. Non sono amareggiato, sapevo che sarebbe finita nel momento in cui ho firmato. Mi considero un allenatore europeo, ripartirò dove vedrò un progetto capace di intrigarmi.

Se De Rossi e Ranieri sono certamente giunti alla fine delle rispettive avventure in giallorosso, lo stesso potrebbe valere per molti altri calciatori che domenica scenderanno in campo ma sembrano avere la valigia pronta: Dzeko, Manolas, Kolarov.

Penso che il gruppo sia valido, il giusto mix tra anziani e giovani, forse da qualcuno di questi ci si aspettava di più. Ma è un gruppo sano, la Roma non ripartirà da zero: ripartirà, perché era abituata ad andare in Champions, ma non da zero. Auguro a chi arriverà dopo di me il meglio, dovrà ricostruire con le proprie idee, ma anche i giocatori dovranno essere bravi nel seguirlo e plastici per capire cosa vuole.

A proposito di fascia, le nuove direttive della Serie A impediscono di utilizzarne di personalizzate. Ranieri però è pronto a pagare di tasca sua, se questo servirà a De Rossi per avere il giusto omaggio. Mentre a livello di club l'allenatore si permette di dare un consiglio tra le righe a James Pallotta.

La fascia di Daniele? Se servirà pagherò di tasca mia, se servirà nessun problema. Che Roma ho trovato? Una Roma più moderna, ma penso che ci sia troppa gente, sono abituato ad averne meno intorno anche se capisco che il club stia diventando internazionale e che il brand conti molto. Problemi? Forse nel momento più delicato della stagione certe situazioni, come le continue voci di mercato, avrebbero potuto essere gestite meglio. Sarebbe servita una linea comune, andare in un'unica direzione, non dico che ci abbia destabilizzato e non critico nessuno, dico solo che forse avremmo avuto quel paio di punti in più che oggi forse avrebbero fatto la differenza.

Sarà comunque un'emozione, l'ultima all'Olimpico.