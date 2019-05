Svelati i kit delle Foxes per la prossima stagione. Sempre blu la prima maglia, la divisa away potrà essere nera con finiture bianche o rosa con bordini e strisce nere.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 24/05/2019 14:50 | aggiornato 24/05/2019 14:55

Jamie Vardy per ora ha lasciato che la maglia rosa che il Leicester ha appena presentato nel suo secondo kit away per la stagione di Premier League 2019-20 la indossasse qualcun altro. Lui, con la sua faccia a metà fra il pr di un pub e un personaggio di Full Monty, ha preferito per ora a limitarsi a prestarsi come modello per il kit black.

Colori e grafica dei kit 2019-20 delle Foxes sono stati diffusi contemporaneamente stamattina. Il primo è nel classico blue Leicester con una lieve texture a piccoli scacchi. Le scritte sono in bianco mentre il logo e le tre strisce caratteristiche dello sponsor tecnico sono dorate.

Come hanno fatto prontamente notare i sostenitori, subito molto attivi nei commenti sui social, le altre due divise sono entrambe denominate come "away kit", black uno e pink l'altro. Non esiste in pratica un terzo kit, forse perché - insinua maliziosamente un tifoso - sebbene in Premier League sia ormai una moda è chiaro a tutti che non serve a nulla.

Buy any 2019/20 away shirt and receive a special 10 per cent off the other 👇 — Leicester City (@LCFC) May 24, 2019

Premier League: Leicester in rosa

Il kit away nero è in realtà un dark grey, un grigio piombo con una trama a righine appena accennata e un sottile bordino bianco sullo scollo a V. Tutte le scritte e i loghi sono bianchi e le three stripes dell'Adidas, sempre in bianco, lasciano libere le maniche e compaiono soltanto lungo i fianchi. Per quanto riguarda, invece, la divisa rosa, cambia totalmente la trama sottostante che in questo caso ricorda un po' quello che era il disegno della maglia della Germania a Italia 90 e anche gli abbinamenti che sono a due colori - neri tutti i bordini e le scritte - persino nel logo delle Foxes.

🆕 Leicester City 2019/20 adidas pink away shirt 🆕



Pre-order online and in store now. pic.twitter.com/VrEepr4ZsM — Leicester City (@LCFC) May 24, 2019

Da Wiggins a Froome, dagli Yates a Geoghegan Hart, la cultura e l'interesse per il ciclismo si è diffuso anche nel Regno Unito e forse il Leicester ha sposato l'idea di far indossare ai suoi giocatori la maglia che è il segno del primato in una delle corse più importanti del mondo, ma al momento i primi commenti non sembrano aver assorbito il messaggio.

The pink one is mad, ruined by the fact that the sponsor goes over the graphic lines — Charlie (@Chaz_CFC) May 24, 2019

Il rosa nel calcio

Il rosa non è molto diffuso sulle maglie del calcio. La prima maglia di quel colore è caratteristica solo di tre squadre: Palermo, i francesi dell'Evian e i peruviani dello Sport Boys. Più diffuso il pink, invece, nelle seconde o terze maglie. In Italia, fra i diversi team che lo hanno adottato, il caso più celebre è quello della Juventus ma anche, per rimanere in Italia, il Cesena. Famoso il total pink del Real Madrid 2014-15 che però sforava verso il fucsia, mentre in Liga ci furono anche i casi di Rayo Vallecano, Espanyol (2007) e Betis. Precursore in Premier League fu l'Everton che lo adottò nel 2011 subendo non poche critiche, mai però quante dovettero affrontarne quelli del Boca Juniors: la loro maglia rosa 2013 fu un vero e proprio fiasco.