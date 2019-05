Nuova smentita del Manchester City in merito alle voci di calciomercato che vorrebbero Pep Guardiola prossimo allenatore della Juventus. A parlare è ancora Alberto Galassi, membro del CdA del City, che dopo aver parlato ieri a Sky Sport è intervenuto oggi a "Tutti Convocati", programma in onda su Radio 24:

Io parlo a nome del Manchester City, non a titolo personale. Guardiola non vuole andare alla Juventus, ha ancora due anni di contratto col City. Sarebbe ridicolo se il Manchester City non fosse al corrente di una presentazione di Guardiola alla Juve già fissata. Questa vicenda sarebbe ridicola, se non fosse che uno dei due club è quotato in borsa. Faccio i complimenti alla Juventus per come è gestita, sono anche amico di Nedved, ma qui qualcuno sta speculando