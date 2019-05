Il team principal ferrarista commenta la situazione difficile, ammettendo che si sta già lavorando sulla monoposto dell'anno prossimo.

24/05/2019

In Ferrari nessuno si immaginava un inizio di campionato 2019 di Formula 1 così negativo. Cinque doppiette Mercedes in cinque gare e già un distacco ampio dai rivali sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Le aspettative erano ben diverse.

Dopo che nel 2018 la scuderia di Maranello era riuscita a rimanere in corsa per il titolo almeno per metà stagione, quest'anno l'obiettivo era fare lo step finale per vincerlo. Le premesse sembravano positive, dato che la SF90 nei test invernali a Barcellona si era dimostrata una monoposto decisamente competitiva. Ma si trattò solamente di un'illusione. Infatti, già nel GP inaugurale in Australia c'è stato un risveglio shock: Mercedes dominante e anche la Red Bull con Max Verstappen è arrivata davanti alle rosse al traguardo.

Solamente in Bahrain la Ferrari è stata effettivamente superiore, ma non ha capitalizzato a causa di un guasto al motore di Charles Leclerc e di un errore grave commesso da Sebastian Vettel. Una potenziale doppietta sfumata. In ogni caso, i fatti dicono che il progetto SF90 non è stato azzeccato. Dopo il difficile weekend del GP di Barcellona, anche a Monaco c'è il rischio di non vedere il team di Maranello sul podio. Le prime prove libere hanno evidenziato che la coppia Hamilton-Bottas fa un altro sport e che Verstappen può avere il passo per prendersi la terza piazza.

Binotto spera di poter dare a Vettel e Leclerc una Ferrari vincente presto.

Formula 1, Binotto spiega la situazione del team Ferrari

Il problema principale della Ferrari sembra essere quello di non disporre della sufficiente competitività nelle curve a bassa velocità. La monoposto non fa lavorare bene le gomme, che non vanno in temperatura e dunque non generano abbastanza grip. Mattia Binotto e il resto della squadra stanno lavorando alla soluzione.

Problemi con le nuove gomme - spiega il team principal nell'intervista concessa a La Repubblica -. L'anno scorso riuscivamo a portarle in temperatura molto bene, quest'anno abbiamo difficoltà a raggiungere la finestra di funzionamento. Non credo che ci sia un problema di ala anteriore o di sospensioni. Ci sono margini per migliorare la macchina, anche se non si cambia un progetto in poche settimane. Non cerco scuse per le prestazioni attuali. Ma è vero che le difficoltà della seconda parte del 2018 hanno influenzato l’inizio di questa stagione.

Nel suo primo anno da sostituto di Maurizio Arrivabene, l'ingegnere italo-svizzero sperava subito di poter vincere. Invece, il cammino è ancora lungo. Nonostante le difficoltà, Binotto non ritiene che il Mondiale di Formula 1 sia ormai perso.

Assolutamente no, ci mancherebbe.

Per i tifosi è difficile nutrire speranze, avendo visto il dominio esercitato dalla Mercedes sul campionato 2019 finora. La scuderia di Maranello dovrà impegnarsi più che mai per rientrare in gioco. Binotto ha confermato che potrebbe esserci il ritorno di Simone Resta, che da un anno è direttore tecnico nel team Alfa Romeo e che dal 2001 lavorava in Ferrari. Nel 2014 era stato nominato capo progettista, una persona di fiducia per Sergio Marchionne. L'attuale team principal non ha nascosto neppure il fatto di aver già cominciato a lavorare alla monoposto dell'anno prossimo.