Il fantasista classe 2002 si è messo in mostra nel Sudamericano Under 17, anche il Milan nella corsa con Manchester City, Real Madrid e Borussia Dortmund.

di Antonio Gargano - 24/05/2019 18:40 | aggiornato 24/05/2019 20:45

Il Flamengo continua a sfornare talenti dopo Vinicius e, soprattutto, dopo il tragico incendio che ha distrutto il centro del settore giovanile soltanto 3 mesi fa. La nuova stella esplosa nel vivaio rossonero è Reinier, che ha già incantato le società di mezza Europa. Sulle sue tracce ci sono già i club più importanti, disposti a fargli lasciare Rio de Janeiro durante la finestra del calciomercato estivo.

Manchester City are one of the European clubs who said to be chasing Flamengo wonderkid Reinier.



The Premier League champions are in a list of competitors which includes the likes of AC Milan, Borussia Dortmund and Real Madrid.



[@globoesportecom via @Sport_Witness] pic.twitter.com/JvQaTWIiY5 — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) May 24, 2019

Classe 2002, trequartista con doti da falso nueve, Reinier si è messo in mostra durante il Sudamericano Under 17. Nel torneo continentale, disputato in Perù e vinto dall'Argentina, il 17enne del Brasile ha messo a segno 3 gol ed è stato inserito nella Top 11 della manifestazione votata dai giornalisti.

Tanti osservatori presenti durante la manifestazione. Su tutti, ovviamente, quelli del Real Madrid, che con il Flamengo hanno aperto una corsia preferenziale proprio con l'affare Vinicius. L'attaccante delle merengues, prelevato dal club brasiliano per 45 milioni di euro, è stato tra le poche note positive della stagione alla Casa Blanca, con la certezza di diventare un punto fermo nelle prossime stagioni. Pur con il rapporto privilegiato in ballo, Perez dovrà fare i conti con la concorrenza che ha già messo gli occhi su Reinier: nel contratto del calciatore c'è una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.

Oltre al Real Madrid, infatti, ci sono altri 2 top club disposti a spendere cifre importanti per il 17enne brasiliano. Il Manchester City e il Borussia Dortmund avrebbero cominciato a muoversi dopo le merengues, mentre Manchester United e PSG avrebbero chiesto informazioni sommarie in vista del prossimo calciomercato. Alto 185 cm, ha già il fisico per imporsi nelle giovanili del Flamengo, indossando la maglia numero 10 e prenotando un posto tra i grandi, a questo punto non necessariamente con quelli rossoneri.

Reinier si è messo in mostra anche nella Copa do Brasil Under 17. Ad aggiudicarsi il trofeo è stato proprio il Flamengo, che in finale ha beneficiato di una sua doppietta non proprio contro gli ultimi arrivati: battuto il Fluminense, storico avversario cittadino che ha contribuito ad accendere la rivalità anche nelle competizioni juniores.

Tra i tanti club disposti a spendere per il brasiliano, ci sarebbe anche il Milan. Dopo aver portato a San Siro Lucas Paquetà, la dirigenza rossonera starebbe pensando di inserirsi nella corsa a Reinier, che dunque troverebbe un ex compagno di squadra in rossonero, seppur di età diversa. La concorrenza del Real Madrid, però, sarà fortissima: Perez ha lasciato intendere che il prezzo non sarà un problema, come non lo è stato per portare Vinicius al Bernabeu.