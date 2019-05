View this post on Instagram

Me cuesta entender cómo justamente vos, te fuiste sin avisar. Vos, que fuiste el artesano de mí corazón y te dedicaste a construirlo con tu propio amor. Y es en ese silencio, que te agradezco haberme vuelto cisne cada vez que me sentía el patito feo de mis cuentos. Entonces, tu ausencia se hace presencia permanente. Y tu mirada ausente, se transforma en los cimientos indestructibles de mi alma. Y tu abandono, pierde el egoísmo de mi necesidad y lo transforma en un viaje adelantado de nuestro encuentro. Me toca asumir que tu incondicionalidad, no puede traerte de regreso. Claro que me cuesta. Pero también sé, que te encargaste de dejarme una varita mágica dotada del mejor poder que puedo tener : amor. Y acá estoy. Sacudiendo polvitos mágicos en el aire como puedo. Mirando para adentro y no para afuera. Teniendo la certeza de que la escalera de mí vida, puede detenerse un rato, pero nunca va a ser caminada hacia atrás. Porque vos me enseñaste a quererme. Y me dejaste de regalo, las herramientas para poder, en tu ausencia, transformarme a mí misma en ese Cisne, recordando simplemente como era la manera en que vos, lo hacías conmigo. Y entonces es ahí , dónde vuelvo a creer que todo es capaz de volver a empezar. Con amor.. Con amor.. @emilianosala9 ❤