Il patron dei partenopei: "Sarebbe un modo romantico di chiudere la sua carriera. Lo Scudetto dell'anno scorso? Perso per fattori esterni".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 24/05/2019 09:22 | aggiornato 24/05/2019 09:27

Aurelio De Laurentiis compie 70 anni e decide di festeggiarli concedendo un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Il presidente del Napoli ha parlato sulle pagine del quotidiano sportivo romano e come sempre ha toccato argomenti a 360 gradi, dal calciomercato fino alla gestione della società.

La stagione dei partenopei si chiuderà sabato sera nella sfida contro il Bologna valida per l'ultima giornata di campionato ma il primo dirigente sta già pensando ai progetti per la prossima annata, partendo da quello che sarebbe un ritorno con un chiaro sapore di suggestione.

Nelle ultime ore pare infatti prendere corpo un possibile rientro di Fabio Quagliarella a Napoli. L'attuale capocannoniere della Serie A infatti potrebbe chiudere la carriera con la maglia della sua squadra del cuore, opzione che De Laurentiis accetterebbe di buon grado.

De Laurentiis apre alla possibilità di un ritorno al Napoli di Quagliarella

De Laurentiis: "Quagliarella merita di tornare al Napoli. Lo Scudetto dell'anno scorso lo abbiamo vinto noi"

Nall'intervista rilasciata al Corriere, il presidente del Napoli si è detto favorevole al ritorno di Quagliarella in Campania dopo le vicissitudini che lo hanno allontanato nell'estate del 2010 in cui passò alla Juventus.

Penso che meriterebbe l'occasione di tornare. Non credo sia una questione economica per entrambe le parti, sarebbe un modo romantico per chiudere la sua carriera.

Una delle domande richiama allo Scudetto della scorsa stagione, vinto dalla Juventus nelle ultime giornate al termine di un duello serratissimo con i partenopei. De Laurentiis continua a ritenere quel campionato influenzato da agenti che non riguardano il campo.

Quello Scudetto lo abbiamo vinto noi moralmente, ma nel calcio ci sono dei fattori esterni al campo che condizionano i risultati. Quando verranno eliminati questi fattori potremo parlare di un campionato credibile.

De Laurentiis è andato a ruota libera, parlando del calciomercato (in particolare del futuro di Lorenzo Insigne) e della possibilità di vendere il Napoli. Opzione che il presidente non prende nemmeno in considerazione.