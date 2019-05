L'esterno brasiliano confessato in un'intervista: "Ero vicino al Real Madrid: era tutto fatto al 95%, ma poi decisi di rimanere al Siviglia. Alla Juventus? Un anno poco piacevol

A 36 anni compiuti, Dani Alves si sta trasformando in una specie di highlander del calcio. Un anno fa era stato costretto a fermarsi per la rottura di un legamento crociato. Brutta storia, soprattutto se da un po' hai superato i trenta e se quanto a successi conquistati in carriera, hai la pancia piena.

Ma l'esterno brasiliano del PSG è fatto evidentemente di un'altra pasta e l'ha dimostrato. Si è sottoposto subito all'operazione e alla successiva riabilitazione. Un'estate difficile, passata a bordo del campo d'allenamento a guardare i compagni intenti nella preparazione preseason mentre lui cominciava, con cautela, a muovere i primi passi. In autunno ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel, fino al ritorno al calcio giocato verso fine novembre.

Qualche spezzone per acquisire il ritmo partita, poi a dicembre si è ripreso il posto da titolare e non l'ha più mollato né in Ligue 1, né tanto meno in Champions League. Mollare non è nel suo dna e Tuchel, che lo sa, lo ha aspettato e poi premiato.

Dani Alves è al PSG da due stagioni

Dani Alves: "Fui vicino al Real Real Madrid"

Del resto non si diventa il giocatore più vincente e titolato della storia del calcio - sì, il primato è suo con 36 trofei vinti in squadre europee più 2 in Brasile col Bahia e 4 con le varie Nazionali del suo paese - se non si ha una fame bulimica e una determinazione fuori dal normale. Per questo Dani Alves può permettersi di non preoccuparsi del suo contratto che è in scadenza a fine giugno: se non sarà PSG sarà qualche altro top club. Arrivato in Europa nel 2002 dal Bahia, Dani Alves ha vestito le maglie di Siviglia (6 stagioni), Barcellona (8) e Juventus per un solo anno, mentre è al PSG da due stagioni. Negli anni in cui ha militato nel Barça ha contribuito a scrivere la storia del club, buona parte sotto la guida di Pep Guardiola, un tecnico di cui conserva un ricordo bellissimo, come ha svelato in un'intervista a Espn:

Pep è un genio, una persona eccezionale. Con lui puoi avere qualche dissidio, e io l'ho avuto, ma sai che lui prende sempre le decisioni col cuore in mano e sono sempre le decisioni migliori. È un perfezionista straordinario.

Per Dani Alves Guardiola è un genio

Otto stagioni in blaugrana non si scordano facilmente - soprattutto se sei stato protagonista di tanti trionfi - ma Dani svela a sorpresa che, a un certo punto, nei suoi anni al Siviglia fu vicino, molto vicino al Real Madrid:

Devo essere onesto: ero d'accordo al 95% col Real - c'era anche una trattativa col Chelsea - ma Del Nido è un tipo molto duro e alla fine sono rimasto a Siviglia. Sono molto contento di aver potuto evitare di andare a Madrid e, ovviamente, di aver firmato successivamente per il Barcellona che era il mio sogno fin da bambino. Il Real era un team vincente ma per me è stato più emozionante costruire quello che abbiamo fatto a Barcellona.

Dani Alves non ha un buon ricordo della Juventus

"Alla Juventus? Un anno poco piacevole"

Barcellona e Brasile vogliono dire anche Neymar, il suo connazionale e compagno di squadra che sta attraversando un momento difficile, ma Alves non ha dubbi: O'Ney rimarrà al PSG - "Ci scommetto la Tour Eiffel" dice - mentre parole meno dolci spende per la Juventus e per il suo periodo bianconero: