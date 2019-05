Si avvicina la finale di Champions League. Il 1° giugno Tottenham e Liverpool si sfideranno al Wanda Metropolitano di Madrid per salire sul tetto d'Europa. A partita terminata, sarà tempo per qualcuno di iniziare a pensare al futuro.

Tra questi c'è Mauricio Pochettino, accostato insistentemente alla panchina della Juventus. Porprio il manager degli Spurs ha fatto chiarezza parlando al Partidazo de COPE:

Non prenderò decisioni dopo la finale. La cosa fondamentale per me è capire quali siano i piani per il futuro. Se tra un anno puntiamo a raggiungere nuovamente la finale di Champions League e a lottare con Manchester City e Liverpool per la Premier, ci servono rinforzi. L'obiettivo del Manchester City era vincere la Champions, il nostro quello di completare lo stadio. Io al Real Madrid? Ora penso solo ad allenare il Tottenham, senza spingermi troppo in là. Il calcio ti porta dove meriti