La rottura fra il capitano dei Blancos e la società sarebbe insanabile: su di lui c'è l'interesse di Paris Saint-Germain e Manchester United.

di Daniele Minuti - 24/05/2019 15:34 | aggiornato 24/05/2019 15:48

La stagione del Real Madrid che si è appena conclusa passerà agli annali come una delle più negative nella storia delle Merengues. E uno dei giocatori che ha maggiormente accusato il colpo di un'annata negativa dopo il ciclo forse irripetibile nel triennio precedente è Sergio Ramos, che a sorpresa potrebbe diventare protagonista nel calciomercato.

I Blancos hanno chiuso senza vincere nemmeno un trofeo avendo in panchina Lopetegui prima, Solari poi e infine Zidane. E il capitano si è spesso esposto più volte in prima persona cercando di prendersi le proprie responsabilità per il suo scarso rendimento.

Molte però sono state le notizie legate al suo malcontento, in particolare quella di un furioso litigio col presidente Florentino Perez in cui ha minacciato di lasciare il Real Madrid in estate mesi fa. Nonostante il ritorno di Zidane nel ruolo di allenatore, pare che lo spagnolo possa davvero dire addio al Bernabeu.

La notizia arriva dalla trasmissione televisiva El Chiringuito, spesso molto informata sugli affari del Real Madrid, e viene poi confermata da Marca. Sergio Ramos starebbe seriamente pensando all'addio per via del rapporto sempre più problematico con la dirigenza.

Le dure critiche rivolte alla società, culminate con lo scontro con Perez nello spogliatoio del Bernabeu subito dopo la sconfitta contro l'Ajax che ha causato l'eliminazione dalla Champions League, hanno portato a una spaccatura sempre più netta con il club.

Il giocatore e il presidente si sarebbero incontrati due settimane fa in casa di Ramos (in presenza di suo fratello, di suo padre e del suo procuratore) per capire la situazione e avrebbero concordato di riaggiornarsi a breve.

Questi saranno quindi giorni decisivi per il futuro di Sergio Ramos, che deciderà se rimanere a Madrid oppure tentare un'esperienza in un'altra grande europea con Manchester United e Paris Saint-Germain molto interessate. Secondo quanto riportato da As esistono anche le opzioni legate alla Cina oppure un sorprendente approdo alla Juventus per riunirsi con l'amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo.

Per ora non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale ma questo potrebbe cambiare molto se il giocatore scegliesse davvero di andare via mettendosi ufficialmente sul calciomercato nonostante il contratto in scadenza nel 2021 e una clausola da 800 milioni di euro. In un'estate in cui il Real Madrid dovrà ricostruire una rosa di grande livello, uno dei cambiamenti inaspettati potrebbe essere la perdita del suo capitano.