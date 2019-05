Il padre del classe 1999 ha parlato del futuro incontro con la società per discutere del nuovo contratto: "Lui vuole restare, ma non conosco le esigenze societarie".

Sono settimane turbolente quelle che sta passando Nicolò Zaniolo alla Roma. Il rendimento del giovane centrocampista giallorosso, autore di una prima parte di stagione strepitosa, è ultimamente un po' calato. Difficile caprine i motivi, ma sicuramente la situazione di incertezza che avvolge costantemente la squadra di certo non aiuta. Prestazioni opache, meno smalto rispetto a prima e qualche sirena di mercato hanno fatto il resto: il classe 1999 piace a tante e, di recente, ci sarebbero stati diversi sondaggi con il suo agente, tutti - almeno al momento - rispediti al mittente.

Come se non bastasse è arrivato anche l'increscioso episodio della rapina subita da Francesca Costa, madre di Nicolò, che poche ore fa è stata aggredita da due malintenzionati che le hanno strappato la borsa e rubato l'automobile, poi fortunatamente ritrovata. Momenti di tensione, decisivi ad alimentare ulteriormente i fantasmi che si aggirano sulla testa del ragazzo. Superata la paura, Zaniolo ha pubblicato un post polemico su Instagram nel quale, nemmeno troppo velatamente, faceva sottintendere che semmai un domani dovesse lasciare la Roma, i motivi sarebbero anche da ricercare extra campo.

Un messaggio evitabile? Sicuramente, ma parliamo pur sempre di un giovane che solo quest'anno si sta seriamente approcciando al professionismo, quindi per questo lo si può scusare. Più complicato è invece capire cosa stia succedendo riguardo al tema contratto, lo stesso che il giocatore dovrebbe aver già rinnovato da mesi. Per ora le due parti si sono solo sentite per cortesia, ma la situazione che sta passando la società non permette (ancora) di sedersi seriamente a una scrivania per trattare.

Roma, Zaniolo senior: "Nicolò vuole rinnovare, se poi le esigenze sono altre..."

In casa giallorossa si sta definendo in questi giorni la questione relativa al nuovo direttore sportivo. Poche ore fa Gianluca Petrachi ha dato le proprie dimissioni dal Torino dopo quasi 10 anni di onorato servizio, pronto per accordarsi con la Roma. Il rinnovo di Zaniolo è in cima all'agenda delle cose da fare, come ha confermato anche Igor, il padre di Nicolò ed ex centravanti:

I dirigenti gli hanno assicurato che la prima cosa che faranno nel nuovo corso sarà il suo rinnovo. Gli hanno fatto presentare anche la nuova maglia, la loro intenzione è chiara. Io non credo possano esserci problemi.

Parole che distendono un po' una situazione molto tesa, amplificata dalla disavventura capitata a mamma Francesca. Il post incriminato è stato poi rimosso, forse proprio su suggerimento del saggio papà, uno che in carriera ha giocato ad alti livelli e sa bene come funzionano queste cose:

Quella frase che ha scritto mio figlio è dettata dalla rabbia del momento, gliel’ho detto che avrebbe dovuto evitare. Però preciso che non ha alcun significato. Se poi invece la società avesse l'esigenza di venderlo è un altro discorso, ma la sua volontà non è quella di andare via.

Zaniolo piace a tanti, anche fuori dall'Italia. Di recente il Tottenham lo avrebbe messo seriamente nel mirino, pronto a investire anche una discreta sommetta - si parla di oltre 40 milioni di euro - per portarselo a Londra. In Serie A come sempre ci sarebbe la Juventus in pole position, una meta che il ragazzo gradirebbe per vari motivi, tecnici e di obiettivi personali. Ma tutto passerà prima per il rinnovo, a questo punto scontato: la Roma lo blinderà alzandogli lo stipendio, poi si vedrà. Ma i punti di domanda, a oggi, restano tanti.