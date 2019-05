La fase di stallo è dovuta alla qualificazione o meno in Champions League della squadra rossonera e dall'indecisione riguardo i nomi della prossima dirigenza.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 24/05/2019 13:01 | aggiornato 24/05/2019 13:26

Il destino del Milan, fronte dirigenziale, potrebbe cambiare gli scenari non solo per quanto riguarda i discorsi di calciomercato, ma ovviamente pure per quelli relativi ai rinnovi di contratto dei calciatori già in organico. Tra questi c'è sicuramente il nome di Jesús Fernández Saez, per tutti semplicemente Suso, che pur in una stagione non certo esaltante del club rossonero è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Lo spagnolo, che ha messo la firma pure nell'ultima vittoria sul Frosinone, non è ritenuto una priorità dall'attuale direttore tecnico Leonardo, potrebbe però tornare a esserlo con l'eventuale arrivo di un nuovo dirigente, magari Luis Campos, allo stato attuale il candidato principale per subentrare al brasiliano.

Suso è in attesa, si aspetta una chiamata dalla società per valutare la prospettiva di rinnovare il suo contratto: il 25enne non ha fretta di compiere la prima mossa, forte di quella clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel proprio contratto, che potrebbe garantirgli un addio al Milan nel prossimo calciomercato, a prescindere da quella che possa essere la volontà o meno del club.

Calciomercato Milan, Suso decide il suo futuro

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Suso

I discorsi si erano arenati quando il giocatore in sede di trattativa aveva chiesto un ingaggio da 6 milioni, pari a quello riconosciuto a Donnarumma per restare. Una cifra che l'attuale dirigenza non è intenzionata a proporre, ma se dovesse insediarsi una nuova non è detto che i discorsi possano cambiare.

In ogni caso di club interessati allo spagnolo non mancano di certo, in passato era stata l'Arsenal a muoversi con più continuità con l'entourage del giocatore.

Molto dipenderà dall'eventuale qualificazione o meno in Champions League del Milan: l'ingresso nell'Europa che conta garantirebbe al club rossonero un maggior margine di movimento a livello economico, sia sul calciomercato, sia per quanto riguarda gli ingaggi. Se invece alla fine dovesse arrivare solo l'Europa League, allora la situazione cambierebbe. E Suso potrebbe decidere di trovare una nuova sistemazione.