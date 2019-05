Il contratto del difensore francese con l'Arsenal scade a giugno 2020, ma la fine dell'esperienza potrebbe maturare con un anno di anticipo. Rossoneri vigili.

di Luca Guerra - 24/05/2019 19:07 | aggiornato 24/05/2019 19:12

La stagione del Milan attende l'ultimo, decisivo atto. Domenica Suso e compagni si giocheranno sul campo della SPAL le residue possibilità di raggiungere un pass per la Champions League, obiettivo che può essere garantito solo da una vittoria e dal contestuale passo falso di una tra Atalanta e Inter. In casa rossonera si guarda però anche al futuro e alle manovre di mercato in vista della stagione 2019/2020.

Il reparto che al momento sembra destinato ai cambiamenti più sostanziosi è la difesa: con gli addii di Abate e Zapata per fine contratto e le posizioni di Musacchio e Caldara sotto osservazione, il Milan potrebbe valutare nuove soluzioni in entrata. Tra queste prende piede la pista che conduce a un profilo esperto, avvicinato ai rossoneri dai media francesi: quello di Laurent Koscielny.

Stando a quanto riportato da L'Equipe, infatti, il difensore classe 1985 dell'Arsenal potrebbe concludere la sua avventura in Premier League con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata a giugno 2020. Esperto e affidabile, Koscielny è tornato a disposizione di Unai Emery nello scorso dicembre dopo essere stato fuori per sette mesi a causa della rottura del tendine d'Achille della caviglia destra e ha collezionato 30 presenze nella stagione che vede i Gunners in finale di Europa League. Nel futuro dell'Arsenal ci potrebbe però essere il nome di Samuel Umtiti, difensore del Barcellona valutato 60 milioni di euro dai blaugrana. L'arrivo del connazionale ridurrebbe gli spazi in rosa per Koscielny, che ha spesso anche indossato la fascia da capitano del club.

Koscielny contro il Milan nell'Europa League 2017/2018: è un obiettivo del calciomercato rossonero

Calciomercato, non solo il Milan su Koscielny: lo seguono in Ligue 1 e Bundesliga

Koscielny e il suo entourage hanno spiegato nelle scorse settimane di non voler avviare la prossima stagione senza la certezza di un nuovo accordo contrattuale in tasca. Il difensore, che a settembre compirà 34 anni, e l'Arsenal hanno parlato del capitolo rinnovo senza però arrivare a un accordo così dopo nove anni l'ex Lorient potrebbe salutare Londra. La finale di Europa League contro il Chelsea a Baku potrebbe essere la 330esima e ultima partita con i Gunners del giocatore francese, che si libererebbe dal club con una buonuscita vicina allo zero.

Next week’s final could be Koscielny’s last #Arsenal game, report L’Equipe. One year left on contract, he wants to play 2-3 more and no talks yet for extension. Leverkusen, Milan, Monaco, Rennes keen. Gunners want Barcelona’s Umtiti as replacement and could get him for €60m — Matt Spiro (@mattspiro) May 24, 2019

Nonostante la politica di ringiovanimento attuata negli ultimi mesi e ribadita con gli arrivi di Paquetá e Piatek nell'ultima sessione di calciomercato, al Milan potrebbe far comodo un profilo esperto e low cost come quello di Koscielny. Sul difensore, come spiegano in Francia, ci sono però anche altre società: Monaco e Rennes in Ligue 1, Bayer Leverkusen in Bundesliga. Nomi dotati di minore appeal rispetto al club rossonero, che attende l'ultimo weekend di Serie A prima di definire le prossime mosse.