L’attaccante argentino ha parlato del suo futuro e del prossimo allenatore bianconero.

di Redazione Fox Sports - 24/05/2019 19:23 | aggiornato 24/05/2019 19:27

Se fino a pochi giorni fa il futuro di Paulo Dybala alla Juventus sembrava segnato, dopo l'addio di Massimiliano Allegri la storia dell'argentino è da riscrivere. Ora la sua cessione non è più data per scontata, visto anche il suo desiderio di rimanere a Torino. La Joya lo ha ribadito a margine di un evento commerciale, partendo dalle parole di suo fratello Gustavo che hanno fatto tanto rumore ("ci sono molte possibilità che lasci la Juventus"):

Mio fratello ha parlato per sé, io parlo con il ds Paratici che sa che io voglio restare alla Juventus. Questo è il mio desiderio, lo sanno tutti. Ovviamente non dipende da me. Anche la Juventus deve fare le sue scelte e costruire la sua squadra con l’allenatore che arriverà

Sul nuovo allenatore:

Neanche la società sa ancora chi sarà. La speranza è che sia un allenatore forte in grado di farci vincere tutto. Allegri? L’ho salutato come tutti. L’ho ringraziato perché è stato l’unico allenatore che ho avuto qua. Gli siamo tutti grati per quello che ha fatto e gli auguriamo il meglio. Ora conterà sempre vincere, come sempre. Certo, i tifosi vogliono vedere un bel calcio e ci sono tanti allenatori che lo sanno fare

Su Cristiano Ronaldo e sulla Copa America: