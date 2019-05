Barcellona: in arrivo Ludovit Reis, un giovane olandese per Valverde

Non sono io che devo giudicare il suo operato. Ha comunque gestito ottimamente il gruppo e ci ha migliorato tatticamente. Possiamo sicuramente giocare meglio, ma firmerei ogni anno per finire una stagione con due titoli così. Il pubblico del Barça è molto esigente, vuole la perfezione e ha ancora in mente il calcio di Guardiola, ma ora le cose sono diverse

Non saprei se questa sia stata la migliore della mia carriera, ma ovviamente è stata molto positiva. Sono riuscito a giocare quasi tutte le partite e non ho avuto infortuni

Vogliamo finire bene l’anno per cominciare il prossimo con buone sensazioni. Il Valencia (avversario nella finale di Coppa del Re in programma domani sera, ndr) è una squadra pericolosa che ha fatto bene ultimamente in Liga e in Europa League. Sarà una sfida insidiosa

Una sconfitta, quella contro i Reds, che per Piqué è proprio figlia del ko contro i giallorossi. Lo ha detto chiaramente il difensore blaugrana in un'intervista rilasciata a El Pais:

