Alla vigilia della finale di Coppa del Re, il fuoriclasse argentino è tornato sulla sconfitta contro il Liverpool costata l'eliminazione dalla Champions: "Praticamente non abbiamo giocato".

di Luca Guerra - 24/05/2019 20:41 | aggiornato 25/05/2019 01:46

Prima di concludere la stagione, il Barcellona deve ancora giocare una finale. Quella che i blaugrana disputeranno non è però in calendario al Wanda Metropolitano di Madrid, sede dell'ultimo atto per assegnare la Champions League 2018/2019, ma all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia contro il Valencia. In palio c'è la Coppa del Re, trofeo che Piqué e soci vincono da quattro anni di fila. A presentare la partita, facendo un bilancio dell'intera stagione, è stato Leo Messi.

La stella del Barcellona mancava in una conferenza alla vigilia di una finale da quattro anni. Per questo la sua presenza davanti a microfoni e telecamere ha assunto le sembianze di un bilancio di stagione, oltre che di presentazione di una sfida importante, che per Messi e compagni può valere in abbinamento con la vittoria della Liga il secondo "doblete" consecutivo.

Inevitabile allora che il numero 10 non si soffermasse sulla cocente eliminazione dalla Champions League, arrivata in semifinale contro il Liverpool con la clamorosa rimonta incassata ad Anfield Road dopo il 3-0 dell'andata al Camp Nou. Messi ha attribuito tutte le colpe della clamorosa disfatta alla squadra, ricordando quanto accaduto a Roma un anno prima, quando il Barcellona aveva salutato la Champions nella sfida di ritorno dei quarti dopo aver vinto per 4-1 la prima partita in casa:

È stato pessimo, ingiustificabile. Ci stiamo ancora riprendendo. Non è semplice spiegare cosa è successo, non ho nemmeno rivisto la partita ma da quello che ricordo è stato tutto molto simile a quanto accaduto nella passata stagione a Roma. Per noi era come una finale, ma praticamente non l'abbiamo giocata. Questa è stata la cosa peggiore.

Messi osserva la disfatta del Barcellona contro il Liverpool nella semifinale di Champions League

Messi: "La sconfitta contro il Liverpool peggio della finale mondiale persa con l'Argentina"

Nella sua stagione trovano posto 50 reti e 22 assist in 49 presenze complessive, ma Messi ritiene le modalità di uscita del Barcellona dalla Champions inaccettabili. Lo ha spiegato senza mezze misure:

Comunque vada col Valencia, questa stagione resterà macchiata da quella partita così come la scorsa era stata condizionata dal ko di Roma. Questa macchia è più grande, perché non abbiamo fatto tesoro dell'esperienza.

Delusione tanto grande da non citare mai apertamente la sfida di Liverpool, che Messi definisce "quella partita". Il fuoriclasse del Barcellona non ha dubbi nemmeno quando deve scegliere tra la delusione vissuta ad Anfield Road e quella maturata a causa della finale di Coppa del Mondo persa con l'Argentina nel 2014 contro la Germania:

La finale di un Mondiale è forse la partita più importante che c’è nella carriera di un calciatore, ma noi siamo andati a Liverpool con un vantaggio e siamo stati ribaltati. La delusione è ancora maggiore.

Barcellona, Messi ha parlato molto bene del suo allenatore Valverde

"Valverde non ha colpe, merita di restare qui"

Totale ammissione di colpa per la squadra, poche (o addirittura zero) responsabilità per Ernesto Valverde. La tesi di Messi circa la notte di Liverpool è chiara. Il numero 10 ha scagionato l'allenatore, da due anni sulla panchina del Barcellona e nel mirino della critica dopo l'eliminazione dalla Champions, auspicando per lui un futuro ancora in Catalogna.

Sta facendo un lavoro impressionante da quando è qui. Lui non ha colpe nell'eliminazione. Ciò che abbiamo fatto noi come squadra è inammisibile, la colpa è in gran parte nostra. Lo vorrei ancora sulla nostra panchina. In due anni abbiamo perso due partite male. Sono due macchie, ma per il resto abbiamo lavorato molto bene.

Nessun commento per la Coppa America da giocare con l'Argentina ("Non ci penso ancora") e il possibile arrivo in rosa di Antoine Griezmann. Messi ha avuto spazio solo per passato e presente. Il suo futuro, invece, fa ancora rima con Barcellona: