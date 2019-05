In occasione del suo compleanno il tecnico boemo si è raccontato alla Rosea: "Il calcio è cambiato, ma un allenatore ha sempre il compito di offrire uno spettacolo".

Zdenek Zeman è stato senza dubbio uno dei personaggi più particolari, esuberanti e rivoluzionari del calcio italiano. Il tecnico nato in Repubblica Ceca, ai tempi in cui si chiamava ancora Cecoslovacchia, ha sviluppato la sua carriera quasi totalmente in giro per lo Stivale a insegnare i suoi metodi in provincia. Una gavetta durata anni, poi interrotta momentaneamente per allenare le due squadre della capitale, e successivamente ripresa alla ricerca di progetti seri, che gli consentissero di far attecchire quel credo dal quale è nata un'intera generazione di allenatori.

Chi più e chi meno, rigorosamente di primo piano. Basti pensare a Luigi Di Biagio e a Eusebio Di Francesco, tanto per citare i due più famosi, ma anche gente che grazie a lui ha imbastito la propria storia professionale affidandosi totalmente al 4-3-3 come modulo principale. Un sistema che il boemo ha affinato a Licata e potenziato a Foggia, dove ancora oggi ci sono piazze e vie dedicate a lui. Poi, dopo aver sfiorato qualche trofeo con Roma e Lazio, ha girovagato per il sud Italia andando a rilanciarsi in due piazze storiche come Lecce e Pescara, una delle sue ultime avventure in panchina:

Oggi aspetto la chiamata giusta. Quest'anno quelle ricevute non mi soddisfacevano, quindi al momento sono fermo. In 50 anni di carriera mi è successo poche volte, quindi mi sento un po' strano, ma passione, voglia e testa sono sempre le stesse. Le mie idee e il mio calcio sono ancora moderni.

Oggi Zeman compie 72 anni, peraltro portati benissimo. Testa che pensa, l'amore per la famiglia e la stessa passione di sempre per il calcio sono i tre capisaldi che gli permettono di tirare avanti in mezzo a tutta questa modernità che a stento riesce a comprendere. Per l'occasione il tecnico si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, in un'intervista durante la quale ha fatto il punto sulla sua situazione presente e futura. Un racconto lucido dei suoi ultimi anni, con molti accenni all'attuale Serie A.

Partiamo quindi a parlare di campo, quello che a Zeman oggi manca più che mai. Il boemo da anni denuncia una sorta di cristallizzazione dei valori all'interno della nostra Serie A, un concetto abbastanza elementare che va a inserirsi in un discorso gestionale più ampio. Eppure la Juventus, nonostante l'acquisto di Cristiano Ronaldo, in Europa ha fatto ancora fatica:

Sicuramente parliamo di un campione, ma non ha fatto fare il salto di qualità ai bianconeri. Più che altro, non è stato un gran campionato. Mi aspettavo di più dal Napoli di Ancelotti, l'Inter non è migliorata e alla Roma si sono ritrovati ad affrontare troppi problemi, a partire dalle incomprensioni con Di Francesco.

Cosa si salva, dunque?

L’Atalanta, che gioca il calcio più europeo di tutte. La Coppa Italia della Lazio, la salvezza di Spal e Bologna. Mihajlovic ha cambiato mentalità alla squadra: con lui ha giocato sempre per vincere.

Mentalità, una delle parole d'ordine nel vocabolario zemaniano. Il suo calcio offensivo, che per decenni ha fatto stropicciare gli occhi a tutto il paese, oggi sarebbe visto da qualcuno quasi come un inutile orpello abbinato al termine estetismo, considerato un elemento sempre più marginale nel mondo del calcio attuale:

La divisione tra risultatisti e giochisti non mi riguarda. Per me un allenatore deve cercare di far divertire la gente. I risultati sono la conseguenza di quello che proponi. Chi gioca bene a lungo andare vince. Prendete l'Ajax, un laboratorio di talenti: ten Hag ha idee e la possibilità di esprimerle.

Le stesse idee che nel calcio moderno stanno via via perdendosi, a eccezione di rari casi in cui alcuni allenatori cercano sempre di perseguire un risultato passando dal gioco. Ma oggi il mondo è cambiato, i ricchi sono sempre più ricchi e le bandiere, dalla prospettiva di Zeman, non esistono praticamente più. Il pensiero ovviamente finisce subito al caso De Rossi, fatto fuori senza particolari problemi dalla Roma: