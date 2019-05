Jessica Andrade a UFC 237 è diventata la nuova campionessa dei pesi paglia, strappando il titolo a Rose Namajunas. Ora è pronta ad offrire il rematch.

di Giovanni Bongiorno - 23/05/2019 15:42 | aggiornato 23/05/2019 15:45

La neo-campionessa dei pesi paglia UFC Jessica Andrade nutre un rispetto davvero profondo per Rose Namajunas. Al contrario dei dubbi espressi alla vigilia del match fra le due a UFC 237 (la Andrade si presentò con una rosa in mano, facendo pensare ad una provocazione, ndr), la campionessa brasiliana ha di nuovo espresso parole di massimo rispetto ed incoraggiamento per la collega. Oltre a fare un gesto a tratti inaspettato: offrire all'ex campionessa la chance di un rematch immediato e nella sua città natale, proprio come aveva fatto Rose con lei.

Recentemente la Andrade ha parlato ai microfoni di Ariel Helwani spiegando che il modo in cui è stata trattata dalla Namajunas non ha fatto altro che aumentare il rispetto che la campionessa nutre per lei. Qualora la fighter di origini lituane dovesse perseguire ciò che aveva fatto intendere nell'intervista post match, ovvero la possibilità di dedicarsi ad altro oltre che alle MMA, Andrade ha aperto la porta ad altri possibili incontri.

Andrade, ormai a 4 vittorie di fila a seguito della sua sconfitta titolata contro Joanna Jedrzejczyk, ha inanellato due KO consecutivi: l'ultimo, famigerato, proprio tramite la slam che ha fatto il giro del mondo e che le ha consegnato il titolo che apparteneva a Thug Rose; quello precedente, tramite uno scambio selvaggio che l'ha vista sdraiare l'ex contendente al titolo Karolina Kowalkiewicz.

Un momento della contesa favorevole a Rose Namajunas, che si avventa in ground and pound su Andrade

La campionessa UFC Jessica Andrade offre il rematch immediato a Rose Namajunas

Ecco le parole di Jessica Andrade:

La persona che vorrei davvero affrontare, ancora una volta, è Rose Namajunas. Questo perché lei si è comportata davvero bene con me, è stata molto gentile a venire a Rio per difendere la sua cintura, non era obbligata a farlo. Se volesse combattere di nuovo per cintura - so che al momento sta pensando ad altro - sarei molto felice di andare a Denver e difendere la cintura nella sua città natale, così come lei ha fatto con me.

Pare che i dubbi così siano fugati, nessuna provocazione da parte della Andrade, solo uno smisurato rispetto. Nel caso in cui la Namajunas dovesse protrarsi al di fuori dall'ottagono per un periodo indefinito, la campionessa ha già pensato ad eventuali altri match.

Se Rose non vuole combattere, probabilmente la vincente del match fra Nina Ansaroff e Tatiana Suarez potrebbe essere meritevole della prossima title shot. Ma in UFC non si sa mai, quindi continuo ad allenarmi e mi preparo perché ci sono un sacco di atlete dure pronte a farsi avanti molto presto.

Con la vittoria in rimonta contro Rose Namajunas (Andrade stava subendo non poco fino all'inizio del secondo round, ndr), Jessica Andrade cementifica il proprio status di top fighter nella categoria dei pesi paglia ed entra nel ranking dei pound for pound. Ora si attende di conoscere il nome della sua prossima avversaria.