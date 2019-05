Svelati nuovi retroscena: in un audio inviato su Whatsapp, il calciatore si era opposto alla volontà del Nantes, che voleva incassare dalla sua vendita.

di Antonio Gargano - 23/05/2019 12:18 | aggiornato 23/05/2019 12:21

Non è stata ancora messa la parola "fine" sulla vicenda di Emiliano Sala. Sono passati più di 3 mesi dal ritrovamento del suo corpo nel canale della Manica, tra i rottami del Piper Malibu che avrebbe dovuto trasportarlo dall'aeroporto di Nantes a quello di Cardiff, scenario della sua primissima esperienza in Premier League. Nuovi retroscena sono pronti ad emergere dalle conversazioni antecedenti al disastro del 21 gennaio.

Nelle scorse ore, è stata divulgata una conversazione su Whatsapp tra Sala ed un suo amico, nella quale si parlava del suo imminente trasferimento in Galles. Da un audio inviato dal calciatore, è emersa la sua volontà di non voler andare al Cardiff, nonostante il buon accordo economico raggiunto tra le parti. La motivazione è riportata in una parte cruciale del messaggio:

Dal punto di vista calcistico non la ritengo una situazione interessante. Non ho paura di andarci perché c'è da combattere, ho sempre combattuto nella mia carriera e sono pronto a combattere anche lì. Ma spero che Meissa trovi qualcosa di meglio.

Meissa è Meissa N'diaye, procuratore di Sala, a cui l'attaccante del Nantes chiedeva di far valere la propria posizione di forza nelle negoziazioni tra la sua società di appartenenza e i club interessati al suo acquisto. Pur riconoscendo il peso dell'offerta economica proveniente dal Cardiff, l'argentino sperava in una soluzione diversa. Non era la stessa idea del club francese, che invece preferiva incassare immediatamente dalla cessione del suo pezzo più pregiato.

Il rapporto con la dirigenza transalpina era sul punto di incrinarsi, proprio a causa della volontà di Sala. In un altro punto dell'audio, spiega come la diversità di vedute abbia già compromesso la considerazione che aveva di alcuni dirigenti, tra cui Franck Kita, figlio del presidente Waldemar Kita:

L'altra sera ho mandato un messaggio a Meissa, che mi ha chiamato subito dopo. Mi ha detto che Franck voleva parlarmi, l'offerta del Cardiff era arrivata. Hanno negoziato per ottenere molti soldi e vogliono che io vada lì. Capisco che è una buona offerta, ma non voglio andarci. Non voglio neanche parlare con Kita, non voglio arrabbiarmi e mi farebbe schifo parlare con lui di persona. Vuole solo intascare i soldi, eh? Non mi ha neanche chiesto cosa voglio. Oggi siamo in questa situazione, è un casino.

N'diaye, nelle vesti di agente, ha provato a mediare tra Nantes e Cardiff, specificando che le intenzioni di Sala non fossero quelle di andare in Galles per giocarsi la salvezza in Premier League. L'offerta, però, è stata ugualmente accettata nonostante i tentativi di far valere le ragioni del suo assistito:

Meissa pensa che in termini di calcio, nella condizione in cui siamo oggi, siamo in una posizione di forza e possiamo farci valere. Ha detto no al Cardiff, ma a me non interessa nulla delle posizioni di forza, non voglio andarci e basta.

La situazione di Sala si stava già facendo pesante prima della firma sul nuovo contratto. Il calciatore continua nel suo audio, raccontando della lontananza che ormai c'è tra lui e la società:

Per me è difficilissimo perché ogni giorno devo svegliarmi e vedere la faccia di queste persone, mentre nessuno si preoccupa di me. Non ci sono molte persone che si metterebbero al mio posto in questo momento.

Alla fine, Sala ha optato per il Cardiff con la speranza di trarre beneficio dalla nuova avventura in Premier League. L'affare si è concluso a 15 milioni di sterline, un prezzo importante sia per i gallesi sia per il Nantes.

Horacio, il padre di Emiliano, è venuto a mancare un mese fa, ma prima della sua morte ha criticato il Cardiff per aver "trattato come un cane" suo figlio, facendo riferimento alle modalità di trasporto dalla Francia al Galles. Il Piper Malibu è un piccolo velivolo, lo stesso Sala ha manifestato la sua paura guardando l'aereo e la tragedia si è consumata poche ore più tardi:

Con tutti i soldi che sono stati pagati, era così difficile trovare un mezzo di trasporto più sicuro? L'hanno lasciato solo come un cane, l'hanno abbandonato.

Il Cardiff è retrocesso in Championship, ma con i gol di Sala avrebbe potuto sperare di rimanere in Premier League. I suoi ultimi gol sono quelli con la maglia del Nantes, che ha ritirato la numero 9 in suo onore. L'audio su Whatsapp, però, getta ombre sulla gestione del trasferimento e sulla mancata tutela degli interessi del calciatore.