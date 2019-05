Il presidente del PSG è finito sotto inchiesta per corruzione nei confronti dell'ex presidente della federazione internazionale di atletica in merito all'organizzazione dei mondiali del 2017.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 23/05/2019 15:51 | aggiornato 23/05/2019 15:55

La stagione va verso la conclusione, in Ligue 1 deve ancora giocarsi l'ultima giornata, ma ormai i giochi sono fatti e le somme sono state tirate. Per il PSG il bilancio non può essere positivo, solo il titolo di campione di Francia in bacheca, un titolo che era dato per scontato e che non addolcisce l'ennesima campagna europea fallimentare. La squadra della capitale è stata eliminata gli ottavi di Champions dal Manchester United, subendo una rimonta clamorosa e inaspettata.

Il flop si aggiunge a quelli in Coppa di Lega e in Coppa di Francia. Risultati che non hanno soddisfatto la dirigenza e che di fatto mettono in pericolo la posizione di Tuchel. L'allenatore tedesco ora non è sicuro di rimanere al PSG anche la prossima stagione e l'ombra di Allegri si allunga pericolosamente sulla sua panchina.

Il presidente Nasser Al-Khelaifi viene descritto come deluso e quasi rassegnato. Tanto che dal Qatar si vocifera della volontà del patron di abbandonare il club di Parigi e provare una nuova avventura in un campionato diverso. In quest'ottica andrebbero letti i rumors su un presunto interessamento del BeIn Media Group per la Roma. Interessamento sempre smentito da James Pallotta.

PSG, Al-Khelaifi sotto accusa per corruzione

PSG, Al-Khelaifi sotto inchiesta: è accusato di corruzione

Periodo interlocutorio che rischia di diventare nero. Molto dipenderà dagli sviluppi dell'inchiesta avviata dal giudice Renaud van Ruymbeke del polo finanziario della Corte di Parigi. Al Khelaifi è stato accusato di corruzione attiva in relazione a dei pagamenti sospetti in favore di Massata Diack, ex presidente della Federazione internazionale di atletica, per portare i mondiali del 2017 a Doha.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti due versamenti da 3,5 milioni di euro, effettuati nel 2011, che sarebbero stati finalizzati a portare in Qatar l'evento sportivo che poi si tenne a Londra. Doha comunque organizzerà i mondiali di atletica quest'anno tra settembre e ottobre.

Al Khelaifi era già stato interrogato a marzo per chiarire il suo ruolo in una società fondata dal fratello per i rapporti intrattenuti con un’altra società, con sede in Senegal, di proprietà del figlio di Diack. L'avvocato del patron del PSG ha definito queste accuse "infondate", mentre sotto inchiesta è finito anche Yousef Al Obaidly direttore generale di BeIn Group e membro del cda del PSG. Al Khelaifi è già nel mirino di un'inchiesta svizzera che si concentra sull'attribuzione dei diritti televisivi per i Mondiali del 2026 e del 2030.