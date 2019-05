Nel breve messaggio inviato sulla chat composta da lui e tutti i giocatori che vinsero il Triplete con l'Inter nel 2010, si vede Mourinho intento a riguardare le immagini della premiazione di Madrid. Per poi guardare in camera e dire poche parole, prima di un bacio.

Proprio l'allenatore portoghese, che ha spesso detto di essere rimasto in ottimi rapporto con tutti quanti i membri di quella rosa, ha voluto ricordare quel giorno glorioso per i colori nerazzurri con un video diffuso da Sky Sport.

Lo Special One ha omaggiato i suoi ex giocatori inviando un messaggio in cui ricorda la vittoria della Champions contro il Bayern.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK