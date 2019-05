Il centrocampista argentino è tornato sulla lite con il compagno di squadra in occasione del derby di ritorno perso: "Sono rimasto male per il cattivo esempio dato ai figli".

di Luca Guerra - 23/05/2019 21:03 | aggiornato 23/05/2019 21:07

Quella con il compagno di squadra Franck Kessié è stata una lite che Lucas Biglia non ha smaltito nell'arco di pochi giorni. Parola del centrocampista argentino del Milan, che ai microfoni di DAZN è tornato sull'aspra discussione avuta con il collega di reparto in occasione del derby giocato e perso il 17 marzo per 2-3 contro l'Inter, presto diventata virale.

Il fatto risaliva al minuto 70 dell'incontro, con l'Inter già avanti per 3-2. Gattuso decide di inserire Cutrone per Kessié e giocarsi il tutto per tutto. Il centrocampista ivoriano lascia il campo con un'espressione contrariata e una volta in panchina si mostra molto nervoso nei confronti di Lucas Biglia. Dopo il primo scambio di battute tra i due, l'argentino non reagisce mentre il calciatore appena sostituito continua a inveire verso il numero 21, costringendo i compagni di squadra a intervenire per sedare sul nascere una possibile rissa.

A distanza di oltre due mesi da quell'episodio, Biglia ha spiegato la sua versione dei fatti ai microfoni di DAZN. Il centrocampista, al Milan dall'estate 2017, ha raccontato che ha fatto fatica a riprendersi da quella discussione:

Le figuracce non mi piacciono. Sono stato male per 3-4 settimane. Non me la sono presa con Franck, gli volevo solo far vedere la necessità di sostegno di un compagno che stava entrando in campo. Non ho nulla contro Franck. Anzi, con lui ho un grandissimo rapporto.

Milan, Biglia in azione nel derby perso per 3-2 il 17 marzo contro l'Inter

Milan, Biglia e l'esempio ai figli: "Esistono valori prima del calcio, sono quelli della vita"

L'eco mediatica offerta alla sceneggiata che lo ha coinvolto con il compagno di squadra Kessié non ha certo aiutato Biglia a mettersi immediatamente alle spalle quell'episodio. Senza nascondere l'emozione, l'ex centrocampista di Anderlecht e Lazio ha spiegato che a fargli male, oltre al fatto di non aver aiutato l'immagine del Milan, è stato il cattivo esempio offerto ai suoi figli:

Noi facciamo i calciatori per 3 o 4 ore al giorno, poi ne abbiamo 20 dove ognuno ha la propria sfera privata. Quello che insegno ai miei figli loro è prima di tutto il valore della vita. Ho un figlio che ama il calcio, quando torna a casa chiede la palla per giocare. Deve sapere prima di tutto che lo sport si deve fare con i valori. Per quello ci sono rimasto così male nell'episodio con Franck, perché prima dei valori del calcio esistono quelli della vita.

Lucas Biglia ha spiegato il motivo dell'esultanza con le tre dita: è dedicata al figlio

Nel corso dell'intervista, Biglia ha anche fatto chiarezza su una curiosa esultanza esibita dopo la rete su calcio di punizione al Chievo Verona del 9 marzo: un numero "tre" mostrato in bella vista con le dita. Anche in questo caso, il campo incrocia la sfera privata: