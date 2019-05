Per la seconda volta hanno derubato mia madre, facile prendersela con una donna sola per strada. Poi non vi lamentate...

È la seconda volta che la donna è stata presa di mira da dei delinquenti, dopo che meno di due mesi fa le fu portata via la macchina. Furiosa la reazione del figlio Nicolò che ha subito commentato l'accaduto con un post su Instagram, lasciando trasparire la frustrazione per la brutta situazione che sta vivendo nel suo primo anno a Roma .

La madre del giocatore giallorosso è stata avvicinata da due malviventi in scooter che l'hanno minacciata e rapinata di borsa, orologio e chiavi della macchina. Fortunatamente Costa è rimasta illesa, pur in stato confusionale.

Bruttissima disavventura per la madre di Nicolò Zaniolo. La donna, Francesca Costa, è stata infatti derubata mentre si trovava per strada a Roma in zona Eur dove abita insieme a suo figlio. E tutto questo è avvenuto solamente alle 10 di mattina.

