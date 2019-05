La gara è decisiva sia per la Champions che per la lotta salvezza.

di Redazione Fox Sports - 23/05/2019 12:24 | aggiornato 23/05/2019 12:31

Inter-Empoli è il match valido per la 38ª giornata di Serie A in programma domenica 26 maggio alle 20.30.

I nerazzurri cercano la vittoria per garantirsi l'accesso alla Champions League, mentre i toscani cercano di raggiungere la salvezza, mentre si gioca anche Fiorentina-Genoa.

Statistiche, info e curiosità di Inter-Empoli

Getty Images Tra i giocatori attualmente in questo campionato, nessuno ha segnato più gol nell’ultima giornata di Serie A di Mauro Icardi e Matías Vecino, entrambi a quattro.

Giovanni Di Lorenzo dell’Empoli è il difensore che ha preso parte attiva a più gol in Serie A nell’anno solare 2019 (cinque reti, due assist).

Mauro Icardi ha segnato tre reti nelle due sfide al Meazza in campionato contro l'Empoli; tuttavia, l’attaccante dell’Inter è a secco di gol da sette incontri casalinghi in Serie A.

L’Inter è la squadra che ha segnato in percentuale più gol nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A: il 35% (19 su 55).

L'Inter è la squadra che ha guadagnato meno punti da situazione di svantaggio in questo campionato (due). L'Empoli è quella che ne ha persi di più da situazione di vantaggio (27).

L'Empoli ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A, solo una volta nella loro storia i toscani hanno ottenuto quattro successi di fila nel massimo campionato, nel dicembre 2015.

Le ultime 10 gare di chiusura di un campionato dell’Inter hanno visto in media 4.9 reti a incontro; nelle otto più recenti inoltre i nerazzurri hanno sia segnato che subito gol (4V, 4P).

I nerazzurri hanno ottenuto 11 successi in 12 gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A (1P), segnando almeno due gol 10 volte (32 reti complessive).

L’Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l’Empoli in campionato, è la striscia in corso di successi più lunga per i nerazzurri contro un avversario di questa Serie A.

L'Inter ha vinto 10 delle ultime 11 partite in Serie A contro l'Empoli (1N), comprese tutte le ultime sei. L'ultima vittoria dei toscani nel massimo campionato contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2006 (1-0), con Luigi Cagni in panchina.

Inter-Empoli: probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo.

Dove vedere in TV e streaming Inter-Empoli

È possibile vedere Inter-Empoli in TV su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Per vedere Inter-Empoli in TV e streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure, in alternativa, in abbonamento su NOW TV.

Quote 1X2 e pronostico di Inter-Empoli

Il pronostico dei bookmaker per Inter-Empoli è a favore dei nerazzurri con la quota dell'1 che raggiunge il massimo di 1.42 su Bwin. Il 2 dei toscani è invece quotato 8 su William Hill. Ma ecco le quote 1X2 di Inter-Empoli:

Bwin

1: 1.42

X: 5

2: 6

William Hill

1: 1.4

X: 5

2: 8

Bet365

1: 1.4

X: 4.75

2: 7

Snai