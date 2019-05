Durissimo comunicato dei tifosi nerazzurri in vista della partita con l'Empoli: "Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i co*****i!".

di Redazione Fox Sports - 23/05/2019 12:37 | aggiornato 23/05/2019 12:43

Tutto in 90 minuti. L'Inter si è maledettamente complicata la vita. Nell'ultima giornata di campionato affronterà l'Empoli, impegnato nella lotta salvezza, per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che sembrava raggiunto settimane fa, prima che una serie di risultati negativi rimettessero tutto in discussione.

E intanto a pochi giorni dalla partita contro la squadra di Andreazzoli, la Curva Nord interista ha pubblicato un comunicato dai toni minacciosi che mette ulteriore pressione su Spalletti e i suoi ragazzi:

Noi vi sosterremo per 90 minuti più recupero - si legge nel comunicato - come se fossimo nuovamente a Madrid (sede della finale di Champions League del 2010, ndr) ma alla fine sarà festa o guerra! Lo spogliatoio si è abbondantemente espresso escludendo il numero 9 e la Curva Nord ha deciso di sostenere la scelta persuasa dall’importanza della salvaguardia di un gruppo su cui, allontanando capricci e protagonismi individuali, si rimane convinti che si possa costruire un futuro. Adesso lo spogliatoio deve però prendersi le proprie responsabilità e dimostrare a tutti che la scelta è stata presa per il bene dell’Inter e non per ripicche o capricci di gruppo

Il nome di Icardi non viene mai fatto, a testimonianza di quanto la frattura tra lui e la tifoseria sia insanabile.