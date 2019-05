El Diez era tornato in Argentina con un volo dal Messico, ma ha dovuto fermarsi con la polizia locale per la notifica di una denuncia.

di Redazione Fox Sports - 23/05/2019 08:45 | aggiornato 23/05/2019 08:49

La sua è sempre stata una vita tormentata, particolare, vissuta sulle montagne russe tra alti e bassi. Diego Maradona è sempre stato così, prendere o lasciare. Ora El Diez è finito di nuovo al centro di alcuni guai, come confermato dall'episodio accaduto nella giornata di ieri all'aeroporto di Buenos Aires.

L'argentino era di rientro dal Messico, dove lavora come allenatore dei Dorados in seconda serie, ma non appena atterrato ha trovato un "comitato d'accoglienza" non proprio gradito. La polizia argentina lo ha infatti prelevato e portato nei suoi uffici, dove lo ha trattenuto per circa mezzora.

Il motivo è stato quello di notificargli ufficialmente la denuncia presentata nei suoi confronti dalla donna che ha vissuto al suo fianco nel periodo in cui Maradona ha vissuto a Dubai, cioè Rocio Oliva. La ragazza - con la quale c'è stato un passato abbastanza burrascoso, con tanto di insinuazioni (mai denunciate) di comportamenti violenti da parte di Diego - rivendica 6 milioni di dollari, come sorta di "richiesta di alimenti".

Diego - spiega l'avvocato della donna, Fernando Burlando - potrebbe dover mantenere lo stesso status sociale ed economico di Rocio in virtù del tipo di unione che c'è stato tra i due.

Proprio in riferimento a questa causa legale in corso, il 13 giugno l'argentino dovrà presentarsi in tribunale per la prima udienza.