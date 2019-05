Roma-Parma, Olimpico sold out per il saluto a De Rossi

È una cosa che mi ha confermato tramite Sabatini qualche settimana fa e che mi aveva anticipato lui lo scorso anno, quando siamo andati a giocare a Roma: "Quando smetto, mi piacerebbe lavorare con te", mi disse. Le sue parole mi hanno fatto piacere perché De Rossi è un campione. Non lo conosco personalmente se non per qualche scambio di battute, ma è un leader, un pretoriano, un giocatore fidelizzato e questo aspetto di lui mi ha sempre affascinato.

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'attuale tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato un po' di tutto, dal suo futuro (in cui vorrebbe allenare una big "perché detesto perdere") a molte altre cose.

