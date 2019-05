Il riepilogo dopo la prima giornata di prove libere F1 a Montecarlo. Dominio Mercedes, Red Bull e Ferrari inseguono.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 23/05/2019 16:58 | aggiornato 23/05/2019 17:01

È andata in archivio la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula 1. Diversamente dagli altri appuntamenti del calendario del campionato, questo prevede che si inizi a correre di giovedì per poi riprendere al sabato.

Nella FP1 del mattino il miglior tempo è stato siglato da Lewis Hamilton, che ha chiuso in 1'12"106. Il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti ha voluto subito mettersi davanti. Ma i suoi immediati inseguitori sono stati molto vicini. Max Verstappen con la Red Bull distante solamente 59 millesimi, mentre Valtteri Bottas con la seconda Mercedes ha accusato un ritardo di soli 72 millesimi.

Ferrari più distanti: Charles Leclerc quarto a 361 millesimi e Sebastian Vettel quinto a 717. Gap superiore al secondo per tutti gli altri. In top 10 anche Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. Guai in casa McLaren, dato che Carlos Sainz ha percorso solo 4 giri a causa di un problema alla batteria del sistema ibrido della power unit Renault montata sulla sua MCL34. Di seguito tempi ufficiali e classifica finale della FP1 di Formula 1 a Monaco:

Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.106 47 giri Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.165 +0.059s 35 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.178 +0.072s 43 Charles Leclerc FERRARI 1:12.467 +0.361s 25 Sebastian Vettel FERRARI 1:12.823 +0.717s 36 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:13.170 +1.064s 41 Nico Hulkenberg RENAULT 1:13.227 +1.121s 45 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.232 +1.126s 24 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.363 +1.257s 39 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:13.379 +1.273s 23 Daniel Ricciardo RENAULT 1:13.413 +1.307s 41 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.437 +1.331s 39 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.731 +1.625s 40 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.827 +1.721s 45 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:14.278 +2.172s 39 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.566 +2.460s 40 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.115 +3.009s 40 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:15.514 +3.408s 24 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.135 +4.029s 37 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 2:00.670 +48.564s 4

Prove libere non facili per la Ferrari a Monaco, la Mercedes è più forte.

Formula 1, GP Monaco 2019: tempi e classifica FP2

Nel pomeriggio i team hanno proseguito il lavoro sia in ottica qualifiche che gara. Fare simulazioni sul giro secco è importante, dato che nel GP di Monaco bisogna cercare di partire più avanti possibile nella griglia. Le possibilità di sorpasso durante la corsa sono molto scarse e fare rimonte è difficile. Ovviamente i piloti si sono impegnati anche sul passo per trovare qualche decimo utile in vista di domenica. Grande attività in pista, dunque, nella seconda sessione di prove libere di Formula 1 a Montecarlo.

Dopo il miglior tempo nella FP1, anche nella FP2 è stato Hamilton a mettersi in testa. Best lap in 1'11"118, con soli 81 millesimi di vantaggio su Bottas. I due piloti Mercedes sono stato in assoluto i più veloci, anche nel ritmo gara. Un altro livello rispetto alla concorrenza. Sembrano esserci tutti i presupposti per un'altra doppietta, la sesta consecutiva delle Frecce d'Argento. Il terzo, Vettel, incassa ben 763 millesimi dal leader del turno. Un ritardo molto importante. Peggio di lui il compagno Leclerc, decimo a 1"232 e con alcuni problemi da risolvere sulla sua Ferrari per essere maggiormente competitivo nel GP di casa.

Quarta posizione per Gasly con la prima delle Red Bull, 820 millesimi di gap rispetto ad Hamilton. L'altra, quella di Verstappen, è sesta a +0"913. Va detto che l'olandese è stato a lungo al box per dei problemi alla sua monoposto (radiatore sostituito) e dunque non ha girato a sufficienza. Tra loro si è inserito il rookie Albon con la Toro Rosso, sorpresa della seconda sessione di prove libere a Montecarlo. Ha stupito anche Giovinazzi, ottavo con l'Alfa Romeo davanti al compagno Raikkonen. Magnussen con la Haas si è confermato in top 10. Passo indietro per Renault, che occupa la sedicesima e la diciassettesima piazza con Hulkenberg e Ricciardo. Di seguito i tempi ufficiali e la classifica finale della FP2 di Formula 1 a Monaco:

Lewis HAMILTON Mercedes 1:11.118 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.081 Sebastian VETTEL Ferrari +0.763 Pierre GASLY Red Bull Racing +0.820 Alexander ALBON Toro Rosso +0.913 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.934 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.056 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.121 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.224 Charles LECLERC Ferrari +1.232 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.274 Lando NORRIS McLaren +1.275 Carlos SAINZ McLaren +1.301 Daniil KVYAT Toro Rosso +1.459 Sergio PEREZ Racing Point +1.634 Nico HULKENBERG Renault +1.754 Daniel RICCIARDO Renault +1.770 Lance STROLL Racing Point +3.440 George RUSSELL Williams +3.934 Robert KUBICA Williams +4.028