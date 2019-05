I blaugrana cercano un centravanti affidabile che possa permettere all'uruguaiano di tirare il fiato: quattro i nomi in lizza, da Stuani a Ben Yedder passando per Maxi Gomez e Llorente.

di Simone Cola - 23/05/2019 12:37 | aggiornato 23/05/2019 12:42

In attesa della finale di Coppa del Re, che sabato lo metterà di fronte al Valencia e che potrebbe portare in bacheca il terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di Spagna e la vittoria della Liga, il Barcellona sta già progettando la prossima stagione con l'obiettivo di confermarsi in Spagna e tornare competitivo anche in Europa. E se con la riapertura del calciomercato è scontato l'arrivo di Antoine Griezmann, la sensazione è che le operazioni in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo non si fermeranno qui: i blaugrana sono infatti intenzionati ad assicurarsi anche un centravanti di ruolo, che possa agire da riserva per Luis Suarez.

Griezmann arriverà il prossimo 1° luglio, quando il Barça pagherà la clausola di rescissione che lega il francese all'Atletico Madrid e che con l'inizio del calciomercato si abbasserà da 200 a 120 milioni di euro: una cifra considerata bassa per uno dei migliori attaccanti in circolazione ma comunque importante per il club blaugrana. Per quanto riguarda il ruolo di vice-Suarez i campioni di Spagna andranno invece alla ricerca di un profilo decisamente più economico, ma che allo stesso tempo possa dare le necessarie garanzie nel caso in cui Suarez debba tirare il fiato, vista anche l'età del Pistolero che lo scorso gennaio ha compiuto 32 anni.

Mundo Deportivo riporta la lista dei quattro profili che il Barcellona sta prendendo in considerazione in questi giorni, quattro candidati in lizza per quello che il portale spagnolo definisce il "casting de nueves": si va da obiettivi economici come Christian Stuani e Fernando Llorente a nomi decisamente più costosi come Wissam Ben Yedder e Maxi Gomez, rispettivamente 18 e 13 gol nella Liga appena conclusa.

Maxi Gomez, 13 reti nell'ultima Liga tra cui quello che ha sbloccato Celta Vigo-Barcellona 2-0 andata in scena nella 36esima giornata.

Si tratta di attaccanti molto diversi tra loro per qualità, età e costo, motivo per cui prima di muoversi frettolosamente - come avvenuto a gennaio, quando il calciomercato portò all'acquisto di Kevin-Prince Boateng poi rivelatosi inutile - il Barcellona sta valutando con estrema attenzione i pro e i contro legati a ognuna delle possibili operazioni. Quanto effettivamente servirà una riserva per un attaccante come Luis Suarez? L'uruguaiano nelle sue 5 stagioni in Catalogna ha giocato la bellezza di 247 partite, una media di quasi 50 a stagione, è integro e forse il miglior centravanti puro al mondo.

Fatta questa considerazione, appare chiaro che il club di Bartomeu non dovrebbe essere intenzionato a spendere più di tanto per un giocatore che comunque con buona probabilità reciterà il ruolo di comparsa nella prossima stagione. Tuttavia un club che punta a vincere tutto deve valutare anche numerosi altri fattori: la possibilità che un infortunio, evento sempre possibile, possa cambiare le cose; la necessità di avere ricambi all'altezza da un punto di vista tecnico; l'età stessa di Suarez, che potrebbe spingere il club ad assicurarsi già nel prossimo mercato un erede a cui far trascorrere un periodo di rodaggio all'ombra del Pistolero.

32 anni, Christian Stuani è esploso nelle ultime due stagioni al Girona senza però riuscire a salvare il club dalla retrocessione.

Se dovesse prevalere quest'ultima linea, ecco che il prescelto potrebbe essere Maxi Gomez: 23 anni il prossimo 14 agosto, fisico possente che gli permette di aprire spazi e far salire la squadra, nelle due stagioni giocate con il Celta Vigo nella Liga ha messo a segno il ragguardevole bottino di 31 reti e sembra inoltre avere margini di miglioramento importanti. Secondo alcune indiscrezioni il Barça avrebbe già offerto 25 milioni al club galiziano, con cui il giocatore ha un contratto fino al 2022 che prevede una clausola di rescissione pari a 50 milioni di euro.

Uruguaiano come Suarez e Maxi Gomez è anche Christian Stuani, che qualcuno ricorderà come comparsa in Serie A nella Reggina (20 presenze e un solo gol) nella stagione 2008/2009: da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia per l'attaccante nato a Tala il 12 ottobre 1996 e trascinatore nelle ultime due stagioni del Girona: 21 reti nella scorsa Liga, 19 in quella appena conclusa culminata con la retrocessione del club e conseguente dimezzamento della clausola rescissoria da 20 a 10 milioni, Stuani stuzzica la fantasia di Bartomeu per l'interessante rapporto qualità/prezzo, anche se andrebbe visto all'opera in una realtà prestigiosa come quella blaugrana.

Cresciuto nel Tolosa, il franco-tunisino Wissam Ben Yedder da tre stagioni è un punto di forza del Siviglia.

Ben più alta la cifra che servirebbe per portare in blaugrana Wissam Ben Yedder, 28enne franco-tunisino del Siviglia esploso nell'ultima stagione, dove in 50 gare ha segnato 30 reti e servito 11 assist. Sotto contratto fino al 2021, ha una clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro e può svariare su tutto il fronte offensivo. Davanti a numeri del genere le perplessità del Barcellona riguardano principalmente le sue caratteristiche - è più un contropiedista che un centravanti d'area - e il fatto che quella appena conclusa sia stata la sua prima annata ad alto livello. Soltanto un exploit o una tardiva affermazione?

Rimane un po' nelle retrovie, ma non è da scartare a priori, la soluzione low-cost rappresentata da Fernando Llorente: comparsa per gran parte della stagione nel Tottenham, il 34enne bomber basco si è rivelato determinante per i londinesi in Champions League segnando la rete che ha eliminato il Manchester City e consentito l'accesso in semifinale agli uomini di Pochettino. Le sue qualità fisiche sono note, così come la capacità di risultare sempre affidabile anche dopo lunghi periodi trascorsi in panchina: se l'età gli gioca contro, un'altra carta a favore potrebbe essere il buon rapporto che lo lega agli ex compagni di Nazionale Piqué, Busquets e Jordi Alba e al tecnico Valverde, con cui ha già lavorato a Bilbao.

Nonostante sia stato scarsamente utilizzato da Pochettino - appena 1238 i minuti giocati - a 34 anni Fernando Llorente ha comunque segnato 8 reti e servito 5 assist.

Wissam Ben Yedder, Maxi Gomez, Fernando Llorente e Christian Stuani: ecco dunque i 4 candidati iscritti al "casting de nueves" che determinerà il nuovo acquisto in attacco del Barcellona, il vice-Suarez di cui in questa stagione, quando il Pistolero è sembrato avere le polveri bagnate, i catalani hanno sentito la mancanza. Le valutazioni della dirigenza blaugrana sono già cominciate, e presto potremmo avere un vincitore.