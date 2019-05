In attesa della finale di Champions League, sono partite le manovre dei Reds in vista della prossima stagione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/05/2019 07:22 | aggiornato 23/05/2019 08:27

Xherdan Shaqiri potrebbe essere mandato via da Anfield Road nella prossima sessione di calciomercato. Lo spiega il quotidiano britannico Metro, indicando come motivazione la raccolta fondi per raggiungere poi l'ala del Villarreal, Samuel Chukwueze. L'attaccante svizzero del Liverpool ha faticato a integrarsi con lo stile di gioco di Jurgen Klopp sin dal suo passaggio dallo Stoke City della scorsa estate.

Dopo aver impressionato durante le prime fasi della stagione, Shaqiri ha trovato sempre più difficoltà a ritagliarsi un posto di primo piano nei Reds. Ecco perché adesso il manager tedesco avrebbe deciso di sacrificarlo, in modo tale di mettere in cassa dei soldi che saranno poi utili da reinvestire sulla stella nigeriana del Villarreal, autore di 5 gol in 19 partite.

L'obiettivo di Klopp nella prossima sessione di calciomercato è migliorare la rosa in ogni ruolo, compresi quelli destinati alle alternative. Sostituire il 27enne Shaqiri, che non ha trovato molto spazio, con il 20enne Chukwueze, pronto a dare tutto e che, secondo il Liverpool, deve ancora esprimere tutto il suo potenziale, sarebbe la mossa giusta per continuare a crescere. Per l'ex Inter, insomma, il futuro sembra essere lontano da Anfield Road.