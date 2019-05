Per poter iniziare a lavorare a tutti gli effetti, però, deve prima svincolarsi dal Torino, impresa tutt'altro che semplice, visto che il presidente granata ha dichiarato di non essere disposto a liberare il suo direttore sportivo così facilmente. Le dimissioni rassegnate aprono però un nuovo scenario, con una presa di posizione importante da parte dello stesso Petrachi. La palla adesso passa a Cairo.

Gianluca Petrachi ha fatto forse la sua ultima mossa di calciomercato torinista. Il ds del Torino ha rassegnato nella tarda serata di ieri le sue dimissioni, passando di fatto il pallone al presidente Urbano Cairo. Il dirigente sta cercando di forzare la mano per porre fine al contratto in essere con il club granata ed essere così libero di iniziare una nuova avventura professionale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK