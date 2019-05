Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano ex Roma avrebbe già dato l'ok al trasferimento.

23/05/2019

Non è stato ancora definito il nome del nuovo allenatore, ma le grandi manovre della Juventus sul prossimo calciomercato sono già cominciate. Dopo aver acquistato Ramsey a parametro zero, le mire bianconere ora sono rivolte al reparto difensivo, che a quanto pare potrebbe arricchirsi del nome di Marquinhos del Psg. La notizia ha iniziato a circolare ieri in Francia ed è stata approfondita nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si può leggere come il giocatore brasiliano abbia già dato il suo ok al trasferimento alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato: nonostante il contratto in scadenza a giugno 2022, il difensore tornerebbe volentieri in Serie A (dove ha già giocato con la maglia della Roma).

Il suo contratto è da 6,5 milioni a stagione, il Psg lo acquistò dalla Roma per 30. Adesso per cederlo ne chiede almeno 60. Una bella cifra, che però la Juventus potrebbe abbassare inserendo qualche contropartita tecnica gradita ai parigini. Il primo nome è ovviamente quello di Miralem Pjanic, obiettivo da tempo della squadra francese: nel caso in cui venisse intavolata la trattativa per uno scambio, il club bianconero andrebbe anche in credito, visto che il cartellino del bosniaco è valutato 80.