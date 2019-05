Secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport odierna, l'Inter avrebbe offerto 30 milioni di euro più il cartellino di Perisic per convincere lo United a cedere l'attaccante belga, che - viene sottolineato dalla rosea - potrebbe anche non escludere l'arrivo contemporaneo di Edin Dzeko dalla Roma. Entrambi sono graditi a Conte. Ed entrambi potrebbero coesistere nel nuovo progetto tecnico nerazzurro.

Una bella cifra, che i dirigenti dell'Inter intendono abbassare giocandosi una carta molto gradita al Manchester United, quella che risponde al nome di Ivan Perisic . Non è un mistero che dall'Old Trafford ci sia grande stima nei confronti dell'ala croata, per la quale ci sono già stati vari tentativi nelle ultime sessioni di calciomercato .

L'operazione di calciomercato per l'acquisto di Romelu Lukaku è partita. L'Inter è partita all'assalto per l'attaccante del Manchester United, il preferito di Antonio Conte per rifondare il reparto offensivo nerazzurro della prossima stagione. Marotta e Ausilio hanno allacciato i contatti con i Red Devils, che valutano il proprio centravanti almeno 50 milioni di euro.

