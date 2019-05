I campioni di Spagna sono stufi di aspettare e non hanno intenzione di partecipare all'asta che invece è l'obiettivo di Mino Raiola.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/05/2019 16:09 | aggiornato 23/05/2019 16:13

Un matrimonio che sembrava sul punto di celebrarsi ma che invece potrebbe clamorosamente non farsi: il Barcellona e de Ligt infatti sembrano sempre più lontani dopo che il centrale olandese pareva essere a un passo dal firmare e diventare il prossimo colpo di calciomercato dei blaugrana dopo il compagno de Jong.

Frenata nella trattativa fra Ajax e Barcellona per de Ligt

Secondo quanto raccolto da Sport, i campioni di Spagna si aspettavano una spinta maggiore da parte del giocatore che non ha ancora detto sì ai catalani. Questa decisione arriva dalle intenzioni del suo agente Mino Raiola, che vorrebbe scatenare un'asta per il suo assistito.

Le condizioni con cui l'affare sembrava essersi concluso ad aprile non sono ancora state accettate e adesso de Ligt potrebbe essere oggetto di un duello di calciomercato a colpi di milioni visto che molte squadre inglesi (Manchester United in primis) si sono fatte avanti per lui. I Red Devils sono pronti infatti a offrire a 19enne uno stipendio da più di 14 milioni di euro all'anno.

Il Barça non ha intenzione di arrivare a quella cifra per de Ligt e la trattativa sarebbe ora in fase di stallo. Il capitano dell'Ajax quindi potrebbe tornare sul mercato quando il suo passaggio in blaugrana sembrava ormai una formalità.