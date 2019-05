È previsto per oggi l'arrivo in Catalogna del centrocampista del Groningen classe 2000 che ha stregato il tecnico blaugrana. C'è l'accordo per 8 milioni di euro.

di Alberto Casella - 23/05/2019 11:06 | aggiornato 23/05/2019 11:11

Il destino, quando vuole, sa essere intrigante e anche divertente. Martedì sera, per esempio, ha messo di fronte due promesse del calcio, due fra le tante che giocano in Eredivisie, tornata ultimamente, anche grazie alla ribalta riconquistata dall'Ajax, quella fucina inesauribile di campioni cui guardano tutti i top club europei, dal Barcellona al Manchester City per dire.

Lo scontro era quello fra il Vitesse Arnhem e il Groningen - giunti rispettivamente quinto e ottavo in campionato - e valeva per la qualificazione ai playoff della prossima Europa League. Sconfitti 2-1 all'andata, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato vincendo 3-1 al GelreDome. Ma fra i motivi d'interesse del match c'era anche un derby "iberico" fra due giovani promesse del calcio europeo, che il fato si era divertito ad apparecchiare per dare pepe alla sfida.

La promessa del Vitesse, in realtà, è una vecchia conoscenza degli appassionati di calcio: Martin Ödegaard, pur avendo solo 20 anni, è sotto i riflettori da quasi 5 anni, da quando cioè il Real Madrid, atteso il suo 16esimo compleanno, lo prelevò dalla natia Danimarca per portarlo al Castilla. Quella del Groningen, invece, è molto meno famoso, per ora: si chiama Ludovit Reis, compirà 19 anni fra pochi giorni e per regalo sta per ricevere una maglia del Barcellona, quella vera, dalle mani di Josep Bartomeu.

Barcellona: Reis potrebbe essere uno dei primi acquisti di Bartomeu per la prossima stagione

Barcellona: in arrivo Ludovit Reis

Ödegaard e Reis, dunque, potrebbero ritrovarsi di fronte l'anno prossimo nel Clasico, il danese con la maglia del Real Madrid - dove potrebbe tornare dopo l'ottima stagione in Olanda - e l'olandese con quella blaugrana. Reis, che è nato a Haarlem da genitori slovacchi, dovrebbe firmare fra oggi e domani col Barcellona, che ha bruciato il Liverpool: i media catalani, infatti, danno per raggiunto l'accordo fra Bartomeu e il Groningen sulla base di 8 milioni di euro. Il giovane, primo 2000 a segnare un gol in Eredivisie, ha letteralmente bruciato le tappe. Esordio a 17 anni, il 15 ottobre 2017, contro l'Az Alkmaar e prima rete due settimane più tardi contro lo Sparta Rotterdam.

Da allora i tecnici del Groningen, prima Ernest Faber poi Danny Buijs, non lo hanno più tolto dal campo. Mica sono matti: Ludovit è davvero un centrocampista eclettico, uno che nasce centrale ma che sa giocare senza problemi da mezzala, sia destra che sinistra, ma se lo mettete all'ala sinistra sa fare comunque il suo dovere. Paragonato al gioiellino dell'Ajax Van De Beek, Reis ha personalità e fantasia da vendere.

Dotato di un’ottima visione di gioco, dribbling e tiro dalla distanza, ha anche acquisito grande abilità nei contrasti e una buona maturità tattica: un giocatore già completo, insomma, che è in grado di svolgere bene entrambe le fasi. Al Barcellona potrebbe cominciare con un periodo di adattamento nella squadra B, ma l'idea dello staff tecnico è di portarlo presto in prima squadra.