Anche al Mapei Stadium va in scena un match decisivo per la Champions League.

di Redazione Fox Sports - 23/05/2019 16:51 | aggiornato 23/05/2019 16:55

Atalanta-Sassuolo è il match della 38ª giornata di Serie A che va in scena domenica 26 maggio al Mapei Stadium (eccezionalmente) alle 20.30.

I neroverdi sono già salvi, ma la squadra di Gasperini vuole i tre punti per centrare il quarto posto che varrebbe la Champions League.

Statistiche e curiosità

Getty Images Il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez ha partecipato attivamente a sei gol nelle ultime quattro presenze di campionato contro il Sassuolo: due reti e quattro assist per l’argentino.

Jeremie Boga ha completato 77 dribbling in questa Serie A, meno solo di De Paul (81): l’esterno del Sassuolo è però il giocatore con la piú alta media di dribbling riusciti a partita (3,2 a match).

L’ultima delle tre triplette in Serie A di Josip Ilicic è arrivata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nel match d’andata di questo campionato.

Il Sassuolo è la squadra che ha mandato a segno piú giocatori diversi nei Top-5 campionati europei 2018/19: 19, almeno due in più che in qualsiasi altra stagione di Serie A per i neroverdi.

Per la prima volta nella storia della Serie A, l’Atalanta può chiudere la stagione come migliore attacco del campionato.

Il Sassuolo ha perso solo una partita nelle ultime otto giornate di campionato (2V, 5N), parziale nel quale ha ottenuto ben quattro clean sheet.

L’Atalanta è imbattuta da 12 giornate di campionato (8V, 4N), incassando nel parziale mai più di un singolo gol a match: è la striscia piú lunga per i bergamaschi in uno stesso campionato di Serie A dal 1988/89 (14 gare senza sconfitte in quel caso).

Tra Serie A, qualificazioni all’Europa League ed Europa League, l’Atalanta ha perso solo una delle 14 partite giocate al Mapei Stadium (8V, 5N), proprio la prima di queste, nel novembre 2013.

Solo quattro volte l’Atalanta ha realizzato almeno sei gol in un match di Serie A, l’ultima proprio contro il Sassuolo (nel match d’andata) – le altre tre nel 1949, 1952, 1954.

Dopo aver perso le prime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, l’Atalanta è rimasta imbattuta nelle successive nove contro i neroverdi (5V, 4N).

Probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata.

Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo in TV e streaming

Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in diretta TV da Sky sul canale Sky Sport 254. Per vedere Atalanta-Sassuolo in streaming è necessario collegarsi o a Sky Go, servizio riservato a chi possiede un abbonamento Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Atalanta-Sassuolo: info biglietti e disponibilità

I biglietti per Atalanta-Sassuolo sono disponibili presso le ricevitorie abilitate Listicket/Ticketone oppure sul sito di Ticketone. Ecco il prezzi per i biglietti di Atalanta-Sassuolo: