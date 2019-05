Dal Dunkin' Donuts Center di Providence, la prima puntata dello show blu dopo il PPV con in palio la valigetta più famosa del mondo del wrestling.

22/05/2019

Dopo Money in the Bank, il PPV della WWE andato in scena domenica notte, le sorprese sono continuate anche nella puntata immediatamente successiva di Raw, dove c'è stata l'apparizione del vincitore della valigetta, Brock Lesnar, e l'introduzione di una nuova cintura, la 24/7 Championship, attualmente detenuta da R-Truth (e già passata per Titus O'Neil e Robert Roode).

Proprio quest'ultimo punto sarà per forza di cose affrontato anche nello show di SmackDown che vi stiamo per raccontare, che per l'occasione andrà in scena dal Dunkin' Donuts Center di Providence.

Di sicuro ci saranno nuove Superstar che proveranno a sfilargli il titolo introdotto ieri dal WWE Hall of Famer Mick Foley, che ricordiamo può essere vinto in qualsiasi momento e in qualsiasi zona, a patto solo che ci sia un arbitro pronto a contare. E poi, come comunicato dalle WWE News sul sito ufficiale della World Wrestling Entertainment, in questa puntata tornerà Big E, che sarà accolto da Kofi Kingston e Xavier Woods.

WWE Kofi Kingston, campione WWE a SmackDown

WWE News, Highlights SmackDown after Money in the Bank

La nuova Miss Money in the Bank, Bayley, che ha incassato la valigetta nello stesso PPV diventando campionessa di SmackDown ai danni di Charlotte Flair, si concederà a un'intervista esclusiva in cui racconterà le emozioni vissute nelle ultime ore. Annunciato anche il match tra Roman Reigns ed Elias (con Shane McMahon all'angolo del Drifter).

Come sempre tantissima carne al fuoco, che vi racconteremo ancora una volta qui, su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, piena di WWE News e Highlights.

Elias è in attesa di Roman Reigns

Shane McMahon promette di essere nell'angolo di Elias durante il match contro Roman Reigns stasera, ma The Living Truth prevede di attaccare l'avversario prima dell'incontro.

Kevin Owens e Sami Zayn rovinano il party di bentornato di Big E

Big E ritorna dall'infortunio e gli viene riservata un'enorme festa di benvenuto dal The New Day. Ma Kevin Owens e Sami Zayn rovinano tutto.

Andrade vs Ali

Potrà Ali superare la punizione subita nel Money in Bank Ladder Match e sconfiggere Andrade?

Carmella vs Mandy Rose

Il 24/7 Champion R-Truth rovina l'incontro tra Carmella (che tenga di aiutarlo a nascondersi) e Mandy Rose.

Bayley spiega che campionessa sarà

In un'intervista esclusiva con Kayla Braxton, la nuova campionessa femminile di SmackDown Bayley spiega cosa dovrà fare la concorrenza per provare a toglierle il titolo.

Kofi Kingston vs Sami Zayn

Dopo che Kofi Kingston ha sconfitto Sami Zayn, un clamorosamente rientrante Dolph Ziggler assalta brutalmente il campione WWE.

Charlotte e Lacey Evans vs Becky Lynch e Bayley

Potranno The Man e The Hugger collaborare e agire da squadra in questo tag team match?

Dolph Ziggler spiega l'attacco a Kofi

Un provocatorio Dolph Ziggler promette di porre fine al regno del WWE Champion Kofi Kingston a WWE Super ShowDown.

La rivalità tra Randy Orton e Triple H

Mentre The Game e The Viper si preparano a combattere a WWE Super ShowDown, ecco cosa li ha portati a questo storico scontro.

Roman Reigns vs Elias

The Big Dog cerca di far ammutolire Elias in questa rivincita di Money in the Bank, mentre Shane McMahon osserva da bordo ring.