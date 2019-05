Venezuela, Maldonado segna ed elimina il papà dai playoff

Maldonado segna il gol che vale la qualificazione, elimina il padre e scoppia a piangere: è successo nel finale della partita tra il Deportivo Tachira e l'Academia Puerto Cabello.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/05/2019 10:55 | aggiornato 22/05/2019 13:00

Un gol che l'ha fatto ridere e poi piangere a dirotto. A segnarlo è stato Giancarlo Maldonado, attaccante del Deportivo Tachira che in pieno recupero ha firmato il 2-2 contro l'Academia Puerto Cabello.

Nel match valido per la Primera Division Venezuelana, Maldonado si è trovato come avversario il padre Carlos Maldonado, che di mestiere fa l'allenatore. A pochi minuti dalla fine, l'Academia Puerto Cabello era in vantaggio 2-1 e già credeva di essersi assicurata un posto nei playoff.

Ma Giancarlo Maldonado con una super giocata ha trovato il pareggio, ha esultato e poi ha iniziato a piangere. Le sue lacrime non erano di gioia bensì di tristezza per aver eliminato il padre. Una scena che raramente si vede su un campo di calcio e che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo.