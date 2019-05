Nella semifinale d'andata dei playoff di Serie B, lo spettacolo non manca. Il pareggio premia gli abruzzesi: domenica avranno due risultati su tre a disposizione.

di Stefano Fiori - 22/05/2019 23:03 | aggiornato 22/05/2019 23:20

È un playoff di Serie B, ma Hellas Verona-Pescara potrebbe tranquillamente intrufolarsi nei palinsesti della Serie A e nessuno noterebbe la differenza. Solo una delle due, però, potrà continuare a sognare la promozione. E dopo il pareggio per 0-0 del Bentegodi, è il Delfino a fare un passetto avanti verso la finale. Nessuna ipoteca, per carità: la gara di ritorno di domenica sarà una battaglia apertissima. Ma giocarla in casa, per i biancazzurri di Bepi Pillon, sarà un bel vantaggio.

All'Adriatico – ricordiamo il regolamento delle semifinali playoff – gli abruzzesi avranno due risultati a disposizione su tre: la vittoria con qualsiasi punteggio, ma anche il pareggio. Questo grazie alla migliore posizione con cui hanno chiuso il campionato: quarti loro, quinti gli scaligeri di Alfredo Aglietti.

Vi stavamo parlando però del livello di gioco di questa terza sfida stagionale tra le due formazioni: impossibile credere che sia finita con le porte immacolate, dopo le occasioni cadute a pioggia durante quasi tutta la partita. Il primo tempo, in particolare, è stato un continuo andare vicino al gol: tra imprecisione, sfortuna e i portieri Fiorillo e Silvestri on fire, lo 0-0 ha resistito nella sua totale indifferenza della mole di gioco prodotta.

Serie B, il Pescara al ritorno con due risultati su tre

Davanti agli occhi di Pippo Inzaghi in tribuna, Aglietti e Pillon non hanno ragionato molto in vista del ritorno: l'avevano preannunciato che se la sarebbero giocata a viso aperto, sono stati di parola. E per certi tratti dell'incontro è stato il Pescara a sfiorare con maggiore continuità il vantaggio, nonostante potesse permettersi un pizzico di più di pensare al pareggio come un risultato non così antipatico.

L'Hellas ha provato a vivere una gara come quella dello scorso 17 dicembre, quando in casa superò 3-1 il Delfino. Questo nonostante gli uomini di Aglietti venissero dai supplementari di sabato contro il Perugia, nel preliminare di questi playoff di Serie B.

Quattro giorni fa, Giampaolo Pazzini era entrato in campo nella ripresa e aveva avuto un impatto travolgente. Il tecnico gialloblù ha ritentato la stessa mossa stasera, ma senza i medesimi effetti. Sul fronte Pescara, bomber Leonardo Mancuso ha sfiorato la rete dopo appena tre minuti: anche per lui però nessuna gloria al Bentegodi.

I protagonisti, alla fine, sono stati Silvestri e Fiorillo: i due numeri uno hanno duellato a colpi di parate, dal primo tempo fino agli ultimi minuti del match. Ieri il 2-1 del Benevento in casa del Cittadella, oggi lo 0-0 tra Hellas e Pescara: i playoff di Serie B entrano sempre più nel vivo.

Il tabellino di Hellas Verona-Pescara

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson (61' Colombatto), Gustafson, Danzi; Matos (79' Tupta), Di Carmine (67' Pazzini), Laribi. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Pinto (66' Del Grosso); Memushaj, Brugman, Crecco (89' Bruno); Marras, Mancuso, Sottil (74' Antonucci). Allenatore: Bepi Pillon.

Ammoniti: Pinto, Dawidowicz, Danzi, Bruno