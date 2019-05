Il manager dei Blues ha parlato in conferenza stampa.

di Redazione Fox Sports - 22/05/2019 15:08 | aggiornato 22/05/2019 15:13

Maurizio Sarri è uno dei tanti nomi che nelle ultime ore è stato accostato alla panchina della Juventus, libera dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Ma prima di capire cosa accadrà nel suo futuro, il manager del Chelsea disputerà la finale di Europa League contro l'Arsenal in programma a Baku il prossimo 29 maggio.

Intanto oggi ha parlato in conferenza stampa in occasione del media day organizzato dalla Uefa. Inevitabilmente le domande non si sono limitate alla sfida con i Gunners ma hanno toccato altri argomenti, come ad esempio il presunto interesse della Juventus:

Sto pensando solo alla finale, ho due anni di contratto con il Chelsea e non ho contatti con altri club. Dopo la finale parlerò con la dirigenza per sapere se sono contenti di me. Se sarei più felice in Italia? Non capisco perché, per il mio modo di fare calcio? Negli ultimi due anni il Manchester City ha vinto tutto e lo stile del City è molto simile al mio, che si può riproporre anche qui

Ancora sul futuro: