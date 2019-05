Secondo una fonte qatariota, il presidente del PSG sarebbe interessato ad acquisire il club giallorosso e successivamente pensare al nuovo stadio di proprietà.

di Alberto Casella - 22/05/2019 13:29 | aggiornato 22/05/2019 13:34

Chissà che la decisione, presa poco più di un anno fa, di sponsorizzare la Roma tramite il logo Qatar Airways stampato sulle maglie di De Rossi e compagni - 40 milioni in 3 anni - non fosse in realtà un ballon d'essai, un modo per mettere il piede nella porta e rendere più facile l'ingresso.

A qualcuno, il sospetto, in senso buono s'intende, è venuto di fronte alle voci sempre più insistenti di un interesse, pare concreto, di Nasser Al-Khelaifi, l'emiro del Qatar che dal 2011 è presidente del PSG. Ma la carica all'interno del club francese è solo una, e di sicuro nemmeno la più importante, di quelle detenute da uno dei businessman più potenti del mondo.

Sì, perché fra le altre cose l'emiro qatariota è il deus ex machina di beIN Media Group - ne è presidente e amministratore delegato - è presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority e possiede quote sostanziose dell'aeroporto di Heathrow, di Barclays, Harrods, Volkswagen, Walt Disney, Shell, Siemens e ha diversi interessi in Costa Smeralda e a Milano.

Roma: Al Khelaifi interessato a proprietà e stadio

Roma: c'è l'interesse di Al Khelaifi

Di abboccamenti fra Al-Khelaifi e rappresentanti della Roma parla AdnKronos, riferendo fonti dell'emirato, secondo le quali il primo incontro sarebbe avvenuto ad aprile in un hotel della Capitale, mentre un secondo potrebbe aver avuto luogo successivamente a Milano. La smentita di James Pallotta si è limitata a un "Non ci siamo mai incontrati", ma secondo le fonti citate la trattativa è tuttora in atto, anche se per il momento l'emiro avrebbe ritenuto non vantaggiosa la prima valutazione fatta dal club giallorosso. Le stesse voci, poi, hanno chiarito che per ora si sarebbe parlato soltanto del club, mentre quello del nuovo stadio di proprietà sarebbe solo un secondo step.

Sotto la presidenza di Al Khelaifi il PSG ha vinto una ventina di trofei nazionali

Alla guida del PSG da 8 anni e con una ventina di trofei nazionali - fra cui 5 campionati di Ligue 1 - in bacheca, Al Khelaifi morde il freno, vuole risultati internazionali e potrebbe aver pensato alla Roma in quanto club con sede sempre in una città prestigiosa ma facente anche parte di un campionato sicuramente più allenante di quello francese.

James Pallotta ha smentito di aver incontrato personalmente l'emiro

Il caso di Lipsia e Salisburgo

Rimarrebbe poi da valutare, nell'eventualità in cui le trattative andassero in porto, quale sorte sarebbe riservata alla partecipazione emiratina nel club francese. Il regolamento UEFA, infatti, è molto chiaro nel suo articolo 5:

Per assicurare l'integrità delle competizioni UEFA nessuna entità individuale o legale può avere il controllo di più di un club partecipante.

Due anni fa Lipsia e Salisburgo furono ammessi alla Champions League nonostante la Red Bull fosse chiaramente proprietaria di entrambi i club, ma solo perché in qualche modo, attraverso alcuni affari di mercato, fu dimostrato che in realtà la quota RB nel club austriaco era scesa sotto la fatidica quota del 30%, quella insomma sotto la quale non si può più parlare di "influenza decisiva". E allora i tifosi giallorossi possono sognare: negli 8 anni della presidenza di Al-Khelaifi il PSG ha investito sul mercato circa 1 miliardo e 200 milioni, contro una cifra di poco superiore alla metà spesa dalla Roma nello stesso periodo.