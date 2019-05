Ducati Pramac ha avviato le trattative con Alex Marquez per la stagione 2020. Il mercato piloti ruota intorno a Jack Miller che punta alla sella di Danilo Petrucci. Paolo Ciabatti: "Decideremo dopo il GP di Catalunya".

22/05/2019

Con l'avvicinarsi dell'estate si apre il capitolo mercato anche per la MotoGP, con Ducati diretta interessata a stabilizzare la line-up del team ufficiale e di Pramac Racing. Nel week-end di Le Mans Emilio Alzamora, manager di Alex e Marc Marquez, ha intessuto fitti colloqui con la squadra satellite Ducati in vista del 2020. Il minore dei fratelli Marquez è tornato alla vittoria e dista appena 14 lunghezze in classifica dalla vetta detenuta da Lorenzo Baldassarri. Il giovane spagnolo, alla sua quinta stagione nella classe di mezzo, sembra pronto per il grande salto. E probabilmente se il team Marc VDS non avesse presentato le dimissioni sarebbe già in classe regina.

Servono risultati di peso per guadagnarsi l'ascesa nella massima serie, a tal proposito potrebbero essere rivelatorie le prossime tappe al Mugello e in Catalunya, dal momento che entro giugno bisognerà avere le idee chiare per il prossimo campionato di MotoGP. Tutto ruota intorno alla sella di Jack Miller (e Petrucci). L'australiano, con un contratto in scadenza a fine anno, più volte ha espresso il desiderio di puntare ad un team ufficiale, che sia Ducati o un altro costruttore. Da quest'anno può vantare una Desmosedici GP alla pari di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, giocandosi con quest'ultimo un posto nella scuderia factory.

Due le opzioni a disposizione dell'australiano, considerando che Petrux sembra sulla strada della riconferma. La prima è accontentarsi di restare in Pramac anche nel 2020, in quel caso i vertici di Borgo Panigale sarebbero ben felici di prolungare il contratto. La seconda è dire addio al costruttore italiano per trasferirsi in un altro team e a quel punto verrebbero spalancate le porte al promettente Alex Marquez, coronando uno dei sogni nel cassetto del pluricampione Marc che si ritroverebbe spalla a spalla con suo fratello nella classe MotoGP.

Alex Marquez vincitore a Le Mans

MotoGP, Guidotti: "Pronti ad ogni scenario"

Francesco Guidotti, team manager della squadra senese, ha confermato l’incontro con Emilio Alzamora a Le Mans. È una procedura standard, nulla di scritto, un colloquio formale come tanti altri. Un modo per non farsi trovare impreparati dinanzi ad un addio di Jack Miller qualora le sue richieste non venissero soddisfatte.

La nostra priorità - ha detto ai microfoni di Motogp.com - è mantenere la coppia piloti che abbiamo, ma nel caso Jack decidesse di andare via dobbiamo valutare altre soluzioni. Alex non ha nessuna priorità. Ma Miller mira al team Ducati ufficiale, ma bisogna vedere se quel posto si libererà. Può essere che Miller faccia ‘il sacrificio’ di restare con noi se Ducati non gli libera quella sella o, magari, che lui preferisca un team ufficiale abbandonando Ducati. Per questo dobbiamo essere pronti e capire lo scenario generale.

Non si tratta solo di questioni tecniche, ma anche economiche, perché Jack Miller preme per un innalzamento di ingaggio che forse Pramac non può permettersi da team privato. Dopo la gara in Catalunya Ducati e Danilo Petrucci potrebbero sedersi a tavolino e mettere nero su bianco, riconfermando il pilota ternano. Con il podio di Le Mans e il buon gioco di squadra dimostrato, ha staccato un biglietto per il 2020 con Ducati, a questo punto la parola passa all'australiano: trovare una moto ufficiale per il 2020 sembra impresa impossibile, salvo colpi di scena a sorpresa da qualche team minore. Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse, anticipa ufficiosamente la riconferma di Petrux.