Con lui ho un rapporto ottimo iniziato tanti anni fa e di lui ho grande rispetto, entrambi lavoriamo per il bene del Milan. Ma il suo lavoro va valutato in maniera fredda, ora non siamo più compagni di squadra. Abbiamo ruoli diversi.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro prossimo del Milan , concentrato sulla partita di Ferrara in casa della SPAL che chiuderà il suo campionato e con la speranza del passo falso di una fra Inter e Atalanta che gli permetterebbe di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK