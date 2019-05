A fine stagione il dt brasiliano sembra intenzionato a lasciare il club. L'ad Gazidis già si è mosso: individuato il ds del Lille, grande scopritore di talenti e bravo a valorizzare i giovani.

di Francesco Maria Bizzarri - 22/05/2019 12:33 | aggiornato 22/05/2019 12:38

Addio a fine stagione. Ormai sembra tutto già scritto nel destino di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan presto rassegnerà le dimissioni mettendo in conto la sfiducia da parte della società. L’ad Gazidis ha individuato il sostituto per un club che vuole puntare sempre più sui giovani.

Da via Aldo Rossi, però, silenzio assoluto. Normale, c’è un’ultima partita di campionato fondamentale per gli uomini di Gattuso. Contro la SPAL servono punti, un match che vale una stagione per conoscere quale futuro europeo c’è all’orizzonte. Eppure da dietro le scrivanie si tessono, in gran riserbo, le trame per quello che verrà.

In pole per il dopo Leonardo c’è Luis Campos, oggi ds del Lille. Prima talent scout, poi direttore sportivo. Un uomo molto apprezzato da Gazidis e vicino alla proprietà Elliott (anche il club francese è sotto controllo del fondo americano). Bravissimo nella valorizzazione dei giovani e grande scopritore di talenti.

A campionato finito la dirigenza del Milan si siederà intorno ad un tavolino. Ordine del giorno: le dimissioni di Leonardo, che ad una partita dalla fine della stagione sembrano ormai quasi scontate. Il dt brasiliano sente sempre meno la fiducia dell’ad Gazidis, il divorzio sembra l’unica strada percorribile. È proprio Leo a non ritenere sufficienti gli spazi di manovra e decisionali all’interno del club. Così, mentre il rapporto si raffredda, si lavora su Luis Campos.

Il ds del Lille è l’obiettivo numero uno per il nuovo quadro dirigenziale del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, sarebbe già andato di scena un incontro tra il portoghese e un emissario di Gazidis. C’è il sì, serve attendere solo la fine della stagione. Così anche il progetto rossonero cambierà volto: con Campos, mago talent scout, sarà molto più improntato sui giovani talenti. Una sfida entusiasmante.

Il Milan è pronto di nuovo a voltare pagina. Rimarrà Paolo Maldini, il suo futuro non è legato solo ai risultati sportivi. Può restare con un ruolo operativo e di rappresentanza. A fine stagione si valuterà anche la posizione di Rino Gattuso. La questione allenatore tiene sempre banco in via Aldo Rossi.