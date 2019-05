Adesso Garcia potrebbe accomodarsi sulla panchina del Siviglia, che seconndo France Football starebbe pensando a lui per sostituire Caparros. In corsa c'è anche Eusebio Di Francesco, pupillo di Monchi.

Rudi è un grande allenatore - ha detto Eyraud - ma soprattutto un grande uomo, che ha mostrato rispetto per la nostra società. Lo stimo, sarà ricordato come l'allenatore che ha portato il Marsiglia in una finale europea (lo scorso anno in Europa League, ndr)

Ha esordito così Rudi Garcia, che ha mancato l'obiettivo della qualificazione in Champions League e ha fallito addirittura l'arrivo in zona Europa League. E pensare che aveva rinnovato fino al 2021, ma la sua avventura finisce con largo anticipo.

Rudi Garcia non è più l'allenatore del Marsigilia. L'ex tecnico della Roma ha annunciato la sua decisione in una conferenza stampa tenuta al fianco del patron del club, Jacques-Henri Eyraud:

