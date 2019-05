E ancora. Sulla schiena è stampata la bandiera spagnola, mentre i pantaloncini sono interamente di colore blu. I calzettoni sono rossi, intervallati da una sottile linea blu. In una nota ufficiale, l'Atletico ha scritto che "questa divisa onora l’ultimo decennio della nostra storia, uno dei più gloriosi". Dal 2009/10 l'Atletico ha infatti messo in bacheca 1 Liga, 3 Europa League, 1 Coppa del Re, 3 Supercoppe europee e 1 Supercoppa spagnola.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK