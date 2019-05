L'attaccante croato non sarà a disposizione per l'ultima di campionato contro la Sampdoria.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/05/2019 15:47 | aggiornato 22/05/2019 15:53

Dopo Joao Cancelo, anche Mario Mandzukic finisce sotto i ferri. Nella giornata odierna l'attaccante della Juventus si è sottoposto in Croazia a un intervento di settoplastica (per raddrizzare il setto nasale) in Croazia e quindi con ogni probabilità non sarà disponibile per l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria.

L'ex Atletico Madrid, che in stagione ha collezionato 10 gol e 7 assist in 33 presenze, dovrebbe rivedersi in campo direttamente nella prossima stagione. Difficilmente infatti verrà rischiato in una partita che non mette nulla in palio.

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe schierare la sua formazione con un 4-3-3 con Pinsoglio tra i pali, in difesa De Sciglio, Rugani, Bonucci e Spinazzola, a centrocampo Emre Can, Bentancur e Pjanic con Cristiano Ronaldo, Kean e Cuadrado nel tridente offensivo.