Il corpo della polizia municipale di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del vigile che ha insultato l'allenatore prima della finale di Coppa Italia.

di Luca Guerra - 22/05/2019 11:10 | aggiornato 22/05/2019 13:15

Il vigile urbano in forza al XV gruppo Roma Nord-Cassia che ha offeso con frasi di natura razzista l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, giocata il 15 maggio allo stadio Olimpico, rischia una sospensione temporanea dal servizio. Lo riferisce Il Messaggero, che aggiunge alcuni elementi alla polemica risalente a una settimana fa.

Il corpo della polizia municipale di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del vigile dopo aver visionato le immagini contenute in un video che ricostruisce i fatti. Nel filmato si vede l'auto con a bordo Mihajlovic che prova a raggiungere lo stadio Olimpico proprio sul lungotevere Maresciallo Diaz, strada chiusa perché pochi minuti prima alcuni ultrà della Lazio avevano assaltato un'auto dei vigili del gruppo Cassia (uno degli scontri che hanno provocato il ferimento di due poliziotti e cinque arresti). L'agente si avvicina al finestrino sotto la pioggia e spiega che la strada è chiusa. È in quel momento che l'allenatore del Bologna scende dall'auto e prova a inseguire il vigile urbano, con una chiara accusa:

A chi hai detto zingaro di m....? Vieni qui!

La reazione di Mihajlovic, bloccato poi dalle forze dell'ordine presenti in zona, ha spinto il comandante della polizia locale Antonio Di Maggio a degli approfondimenti. Di Maggio ha ascoltato l'agente, che ha confermato le reciproche offese e si è mostrato pentito.

Il vigile urbano coinvolto nel diverbio con Mihajlovic ha sempre avuto un comportamento "esemplare", spiegano colleghi e superiori del XV Gruppo, e da quando è entrato nel corpo della polizia locale ha sempre operato in strada e in tante occasioni all'Olimpico per la gestione del traffico nel corso di partite di cartello. Nei suoi confronti di certo l'allenatore non procederà per le vie legali in sede civile:

Non voglio denunciare nessuno, se non fosse stato accusato un tifoso della Lazio non avrei nemmeno parlato dell'accaduto

Se Sinisa, che a Roma è ancora molto apprezzato dai tifosi della Lazio per i trascorsi biancocelesti, ha diffuso quanto successo è quindi per tutelare la verità e smentire le prime versioni, che raccontavano del coinvolgimento di sostenitori laziali e agenti di polizia. In attesa che il procedimento disciplinare faccia il suo corso, il Comandate Di Maggio ha espresso direttamente a Mihajlovic e a tutta la sua famiglia le scuse di tutto il corpo di polizia locale.