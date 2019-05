Il talento norvegese di proprietà del Real Madrid ha trascinato il Vitesse nel ritorno delle semifinali dei Playoff di Eredivisie contro il Groningen: un gol e due assist il suo bottino.

di Redazione Fox Sports - 22/05/2019 07:13 | aggiornato 22/05/2019 11:24

La notte di Martin Odegaard. Il fantasista norvegese, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Vitesse, si è preso la scena ieri sera al GelreDome, dove i gialloneri hanno affrontato il Groningen nel ritorno delle semifinali dei Playoff di Eredivisie con in palio un pass per l'Europa League. All'andata Odegaard e i suoi erano stati sconfitti 2-1, pochi giorni dopo la situazione si è capovolta.

Il classe 1998 ha sbloccato il match dopo appena 2' incrociando col mancino, poi al 28' ha mandato in porta Matavz con un meraviglioso filtrante. Non contento, al 31' ha calciato l'angolo da cui è nato il 3-0 di Matavz. A nulla è servito il 3-1 di Sierhuis, in finale ci va il Vitesse che il 24 e il 28 maggio se la vedrà con l'Utrecht.

Per Odegaard è stata l'ennesima giornata positiva di una stagione da applausi che ad oggi lo vede a quota 11 gol e 12 assist in 37 presenze. E in Spagna si chiedono se Zidane abbia intenzione di riportarlo alla base...